Марокканская федерация футбола выложила видео, на котором Абде сдает кровь для жертв землетрясения, унесшего жизни более 1300 человек.

Более 1800 человек получили ранения, и некоторые из них в настоящее время борются за жизнь.

Некоторые другие игроки сборной Марокко, в том числе и Ашраф Хакими, помогают соотечественникам спасать жизни. Землетрясение произошло в пятницу, 8 сентября, около 23:00 по местному времени. Землетрясение ощущалось в Марракеше, Касабланке, Рабате, Фесе и некоторых других городах.

Было повреждено множество зданий, в том числе и исторические достопримечательности.

Сейчас Абде играет за «Реал Бетис». «Барса» продала его за 7,5 млн евро в последний день трансферного окна.