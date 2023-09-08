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Счастлив в «Юве», но Париж вспоминает с теплом. Рабьо высказался о возможном возвращении в «ПСЖ»

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Журналисты La Chaîne l'Equipe спросили у Рабьо, находящегося в расположении сборной Франции, рассматривает ли он вариант с возвращением в «ПСЖ». Адриен ответил честно:

«Нет, на данный момент я даже об этом не задумываюсь. Я сосредоточен на «Юве», сосредоточен на сборной Франции, доволен тем, что мы сделали сегодня вечером [обыграли Ирландию]. Посмотрим, что будет дальше».

С Ирландией «синие» встретились на домашней арене парижан. Рабьо отметил, что сохранил теплые воспоминания о «ПСЖ»:

«Играть на этом стадионе мне всегда приятно. Я вырос здесь, провел немало матчей, это был хороший отрезок моей карьеры, особенно юношеской. Всегда приятно возвращаться и играть на «Парк де Пренс».

Рабьо попал в систему «ПСЖ» в 2010 году. За столичный клуб он выступал до 2019 года с маленьким перерывом на командировку в «Тулузу».

Сейчас полузащитник защищает цвета «Ювентуса». За «бьянконери» француз провел уже 180 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 12 ассистов. Видимо, история «Юве» и Рабьо продолжится. Итальянский клуб хочет продлить контракт с Адриеном на 1-2 года, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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