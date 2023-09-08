Встретились спустя годы.

Этой ночью сборная Аргентины с минимальным счетом 1:0 обыграла сборную Эквадора. Единственный мяч на свой счет со штрафного записал Лионель Месси. Через несколько минут после финального свистка камера запечатлела, как Лео мило общается с эквадорским вратарем, а затем они обмениваются майками. Как оказалось, у них есть общая история, которая своими корнями уходит в детство.

Голкипера зовут Эрнан Галиндес, он играет за эквадорский «Аукас», родился в аргентинском Росарио, но сменил спортивное гражданство. На чемпионате мира в Катаре Галиндес был первым номером сборной и после турнира сохранил место в основе.

36-летний аргентинец в интервью ESPN рассказывал, что у него было совместное детство с Лео Месси, ведь они оба выходцы из Росарио. Тогда же он поведал несколько любопытных и интересных подробностей.

Эрнан вспомнил, что на одном из молодежных турниров в Аргентине он был вынужден экстренно встать на ворота. Тогда за все первенство Галиндес пропустил всего один мяч − нетрудно догадаться, что от Месси.

«Первый гол в моей жизни мне забил Месси. В Росарио мы были соседями, мы одного возраста, потому часто играли друг против друга», − вспоминает Галиндес. Тогда Эрнан впервые встал на ворота, ведь до этого он был полузащитником.

В другом интервью вратарь сборной Эквадора вспоминал, что в одном из финалов его команда была сильнее команды Месси: «Вместо трофея чемпиону подарили десять велосипедов. В Росарио играли семь против семи, на траве. Я был вратарем команды «Эстрелья Хуниорс». Был в финале на поле, и мы смогли их обыграть. У меня есть DVD, который подтверждает, что я встречался с будущей легендой».

«Лионель Месси − пример. Я часто слышу, как люди говорят, что Месси не прикладывал усилий, что он выиграл все в «Барселоне», что он миллионер. Но Месси пришлось оставить всю свою жизнь, своих друзей, школу в 12 лет, чтобы понять, может ли он стать футболистом. Вот какие усилия ему пришлось приложить», − добавил Галиндес.

«Через полгода после дебюта за «Росарио Сентраль» меня выгнали из команды. Росарио − город, живущий футболом. Мне пришлось нелегко. Мне угрожали, я даже подумывал уходить из футбола. Эквадор дал мне шанс снова играть в футбол. Переход в «Универсидад Католика» в 2012 году стал для меня возрождением».