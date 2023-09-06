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Босые испанцы. Как забытые в Мадриде бутсы изменили подготовку «красной фурии» к матчу с Грузией

Луис де ла Фуэнте
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Сборная Испании прибыла в Тбилиси, где совсем скоро сразится с национальной командой Грузии в рамках квалификации Евро-2024.

В столице Сакартвело у «красной фурии» возникла неожиданная проблема. Оказывается, каким-то волшебным образом часть экипировки спортсменов осталась в Мадриде. Футболистам пришлось работать без бутс и вратарских перчаток.

Но игроков это, похоже, не смутило. Испанцы выглядели радостными под солнечным небом Грузии.

Ламин Ямаль уж точно был доволен! Футболисты сборной Испании тепло поприветствовали новобранца.

Проблему с забытыми ботинками менеджмент команды решил просто: вместо бутс игрокам раздали кроссовки. Тяжелее пришлось вратарям, которые остались без перчаток.

По данным издания Cadena SER, забытая в Мадриде экипировка внесла определенные изменения в планы Де ла Фуэнте.

Без бутс игрокам пришлось довольствоваться простыми физическими упражнениями на траве. Давать футболистам играть без бутс руководство не решилось – слишком велик риск получить травму.

Как пишет издание Sport, экипировка будет доставлена в Тбилиси либо вечером 7 сентября, либо утром 8 сентября, когда подопечным Де ла Фуэнте уже нужно будет выйти на игру с грузинами.

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