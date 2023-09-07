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«Один из лучших не только в Южной Америке, но и в мире». Феде Вальверде всегда восхищался бывшим игроком «Барселоны»

Артуро Видаль Артуро Видаль
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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Звезда «Реала» Федерико Вальверде признался, что всегда восхищался бывшим полузащитником «Барселоны» Артуро Видалем. Плеймейкер «сливочных» даже назвал 36-летнего футболиста одним из лучших в мире.

«Я всегда восхищался Видалем. Для меня он один из лучших игроков не только в Южной Америке, но и во всем мире. Я следил за его играми по телевизору и пытался учиться у него», - признался Феде.

Видаль провел три года в «Барселоне», куда перешел из «Ювентуса» за 18 млн евро в 2018 году. Он отыграл 96 матчей за «сине-гранатовых», забив 11 голов и сделав столько же результативных передач.

Чилийский полузащитник может похвастаться впечатляющим резюме: помимо «Юве» и «Барсы» он также играл за «Интер» и «Баварию». Видаль - трехкратный чемпион Бундеслиги, пятикратный чемпион Серии А и чемпион Ла Лиги.

7 комментариев

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кристина меська
Он же вроде из мюнхена перешел?
+3
0
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кристина меська
Он же вроде из мюнхена перешел?
+1
0
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Rachid
Артуро Видаль, безусловно, игрок мирового класса!!
В Барсу переходил из Баварии, был
также игроком Ювентуса, в настоящее время играет за клуб Витора Роке - Атлетико Паранаэнсе!!
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Илья Силаев
Ответ кристина меська
Он же вроде из мюнхена перешел?
Спортс не изменяет своим традициям
0
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