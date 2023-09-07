7 комментариев

Звезда «Реала» Федерико Вальверде признался, что всегда восхищался бывшим полузащитником «Барселоны» Артуро Видалем. Плеймейкер «сливочных» даже назвал 36-летнего футболиста одним из лучших в мире.

«Я всегда восхищался Видалем. Для меня он один из лучших игроков не только в Южной Америке, но и во всем мире. Я следил за его играми по телевизору и пытался учиться у него», - признался Феде.

Видаль провел три года в «Барселоне», куда перешел из «Ювентуса» за 18 млн евро в 2018 году. Он отыграл 96 матчей за «сине-гранатовых», забив 11 голов и сделав столько же результативных передач.

Чилийский полузащитник может похвастаться впечатляющим резюме: помимо «Юве» и «Барсы» он также играл за «Интер» и «Баварию». Видаль - трехкратный чемпион Бундеслиги, пятикратный чемпион Серии А и чемпион Ла Лиги.