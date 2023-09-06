А в выигрыше — Тим Кук 😏

Переход Месси в «Интер Майами» стал знаковым событием для США. Теперь на матчах «цапель» собираются десятки звезд мировой величины, а за МЛС начали следить по всему миру.

Этому трансферу очень поспособствовал Apple, который является главным вещателем лиги. Компания обязалась выплачивать аргентинцу процент от прибыли, полученную от продаж годовых подписок. Спустя полтора месяца можно сказать, что от этой сделки в выигрыше остались все.

В день дебюта Лео в Америке (Кубок лиг, матч против «Крус Асуль») пользователи оформили более 100 тысяч подписок, а в день второго матча почти 70 тысяч. Июль стал лучшим месяцем для Apple TV в этом году по количеству регистраций.

«Мы превзошли наши ожидания с точки зрения подписчиков, и тот факт, что Месси перешел в «Интер Майами», немного помог нам», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук в августовском докладе о прибылях и убытках (цитата по Wall Street Journal).