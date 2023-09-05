8 комментариев

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«У меня был долг». Рамос объяснил, почему оказался в «Севилье», а не в МЛС или Саудовской Аравии

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Красивый поступок.

Возвращение Серхио Рамоса в родную «Севилью» вышло очень сентиментальным. Его зачислили в академию клуба в десятилетнем возрасте, а спустя девять лет испанца за 27 млн евро забрал «Мадрид».

В беседе с официальным сайтом «красно-белых» Рамос сперва рассказал о своем дедушке: «Мне очень приятно говорить о нем. В конце концов, все мы родились болельщиками «Севильи». Однако последнее воспоминание о моем дедушке очень неприятное: когда он уходил со стадиона «Рамон Санчес Писхуан», то видел, как люди свистели в адрес его внука».

«Очевидно, что принимая решение, я учитывал это. Мы этого не заслужили. Ни как семья, ни как болельщики, которые нас обижали и наказывали. Иногда ты доходишь до состояния, когда получаешь много предложений. Не люблю говорить об этом. У меня был шанс остаться в Париже. Вдали от моего дома, от Севильи и Мадрида. Ты размышляешь и видишь, как проходят годы».

«Я мог остаться в «ПСЖ» на два года, но я не использовал возможность. Всегда руководствовался импульсом и сердце. Не деньгами. Именно поэтому я не поехал в Саудовскую Аравию и МЛС. Именно поэтому я ждал до последних минут, чтобы подписать контракт с «Севильей». Иногда все происходит не просто так, и я верю в энергию. Для меня вернуться сюда было мечтой. Сейчас подходящее время, когда могу помочь клубу в трудную минуту, а экономический вопрос не был проблемой. Мы пришли к общему знаменателю за пять секунд», − подчеркнул игрок.

«В жизни есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Это всегда правильное решение. Мое сердце просило меня вернуться домой. У меня перед «Севильей» был долг. Я хотел как можно скорее с ним рассчитаться. Я также был в долгу перед Пуэртой, перед Рейесом, перед людьми, которые двигают меня. Я хотел быть главным действующим лицом и не видел возможности уехать далеко. Думаю, что сейчас правильное время. «Севилья» всегда была командой моей души. То, что осталось в прошлом, должно остаться там. Я попросил прощения у «Севильи». Я очень страстный человек и всегда говорил это с большим апломбом. Я прошу прощения. Мы одна семья и защищаем одно и то же лого. Несмотря на то, что в Мадриде мне свистели, когда я услышал гимн «Севильи», у меня волосы встали дыбом».

8 комментариев

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Muni Klar
Ответ Кирилл Дубасов
не смотря на то какой Рамос был на поле - его поступки вне поля говорят о нём как о достойном человеке
а каким он был на поле? один из лучших защитников современности, в топ 3 точно входит, я бы хотел его увидеть в футболке МЮ однозначно лидер который тянет на верх
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songbilong
нет, я не плачу, просто ностальгия попала мне в глаза
+10
-1
+9
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Кирилл Дубасов
не смотря на то какой Рамос был на поле - его поступки вне поля говорят о нём как о достойном человеке
+9
-4
+5
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Frenkie deJong
настоящий Капитан и Мужчина.
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Артём Поддубный
Великий защитник, и великолепный человек Серхио Рамос. Идеальный пример человеку, который прекрасно понимает что всех денег не заработать. Серхио знал что у него есть незаконченные дела в Севильи, и что решить их куда важнее чем поехать в недолигу, чтобы заработать баблишка).
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RomanJackson
Ответ Рахил Тагиев
на любом сайте тебе могут как угодно перевести и исказить слова
Слово в слово перевели. Статья с Марка ком:
La opción de Sergio Ramos
"No sé qué más hay que decir. Lo voy a decir aquí y ahora. No tenemos nada con Sergio Ramos. No ha sido nunca una opción porque no encaja. ¿Sergio Ramos quiere venir al Sevilla? Yo quiero un avión, regaládmelo".
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RomanJackson
Видимо, самолёт был всё-таки получен.

15 августа: Президент «Севильи» не хочет, чтобы Серхио Рамос возвращался в клуб.
«Я не знаю, что тут еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит.
Серхио Рамос хочет в «Севилью»? А я хочу самолет, давайте его сюда», – заявил Хосе Кастро.
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