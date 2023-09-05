8 комментариев

Красивый поступок.

Возвращение Серхио Рамоса в родную «Севилью» вышло очень сентиментальным. Его зачислили в академию клуба в десятилетнем возрасте, а спустя девять лет испанца за 27 млн евро забрал «Мадрид».

В беседе с официальным сайтом «красно-белых» Рамос сперва рассказал о своем дедушке: «Мне очень приятно говорить о нем. В конце концов, все мы родились болельщиками «Севильи». Однако последнее воспоминание о моем дедушке очень неприятное: когда он уходил со стадиона «Рамон Санчес Писхуан», то видел, как люди свистели в адрес его внука».

«Очевидно, что принимая решение, я учитывал это. Мы этого не заслужили. Ни как семья, ни как болельщики, которые нас обижали и наказывали. Иногда ты доходишь до состояния, когда получаешь много предложений. Не люблю говорить об этом. У меня был шанс остаться в Париже. Вдали от моего дома, от Севильи и Мадрида. Ты размышляешь и видишь, как проходят годы».

«Я мог остаться в «ПСЖ» на два года, но я не использовал возможность. Всегда руководствовался импульсом и сердце. Не деньгами. Именно поэтому я не поехал в Саудовскую Аравию и МЛС. Именно поэтому я ждал до последних минут, чтобы подписать контракт с «Севильей». Иногда все происходит не просто так, и я верю в энергию. Для меня вернуться сюда было мечтой. Сейчас подходящее время, когда могу помочь клубу в трудную минуту, а экономический вопрос не был проблемой. Мы пришли к общему знаменателю за пять секунд», − подчеркнул игрок.

«В жизни есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Это всегда правильное решение. Мое сердце просило меня вернуться домой. У меня перед «Севильей» был долг. Я хотел как можно скорее с ним рассчитаться. Я также был в долгу перед Пуэртой, перед Рейесом, перед людьми, которые двигают меня. Я хотел быть главным действующим лицом и не видел возможности уехать далеко. Думаю, что сейчас правильное время. «Севилья» всегда была командой моей души. То, что осталось в прошлом, должно остаться там. Я попросил прощения у «Севильи». Я очень страстный человек и всегда говорил это с большим апломбом. Я прошу прощения. Мы одна семья и защищаем одно и то же лого. Несмотря на то, что в Мадриде мне свистели, когда я услышал гимн «Севильи», у меня волосы встали дыбом».