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❤️ «Атлетико Насьональ» заработал плюс к карме. Колумбийский клуб напомнил миру о проблеме жестокого обращения с животными 🐶

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«Атлетико Насьональ» решил кардинально изменить «подход» к футболу.

Флагман колумбийского чемпионата проявил смекалку, завоевав уважение зоозащитников. Все благодаря акции, посвященной проблеме жестокого обращения с животными.

Футболисты «Атлетико» вышли на поле с собаками вместо детей.

Как это поможет решить проблему? Хороший вопрос. Но внимание привлечь точно удалось, о чем свидетельствуют несколько миллионов просмотров в соцсетях.

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