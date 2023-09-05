❤️ «Атлетико Насьональ» заработал плюс к карме. Колумбийский клуб напомнил миру о проблеме жестокого обращения с животными 🐶
«Атлетико Насьональ» решил кардинально изменить «подход» к футболу.
Флагман колумбийского чемпионата проявил смекалку, завоевав уважение зоозащитников. Все благодаря акции, посвященной проблеме жестокого обращения с животными.
Футболисты «Атлетико» вышли на поле с собаками вместо детей.
Как это поможет решить проблему? Хороший вопрос. Но внимание привлечь точно удалось, о чем свидетельствуют несколько миллионов просмотров в соцсетях.
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