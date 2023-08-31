Гаспачо
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📹Никакой пощады! Средний сын Месси устроил шоу в перерыве матча «Интер Майами»

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Заклятые соперники отца были бы довольны.

В перерыве последнего матча «Интер Майами» на поле в сопровождении охраны высыпали дети футболистов. Они устроили игру на одни ворота, а самым активным из всех был средний сын Лионеля Месси Матео.

Матео, которому через 10 дней исполнится восемь лет, напрочь забыл все футбольные правила и в стиле самых жестких защитников начал косить налево и направо игроков другой команды (иногда и своей), особенно досталось младшему брату Чиро. Он делал это очень откровенно, но одновременно и забавно.

В какой-то момент Чиро Месси надоело такое поведение и он решил поговорить с братом. К сожалению, что было дальше мы не узнали, так как видео прерывается.

В комментариях болельщики удивлялись тому, какой сын получился у Лео Месси:

💭Не знаю, как так вышло, что у Антонеллы и Лео появилась на свет смесь Рамоса и Пепе.

💭Этот парень уже лучше, чем Алонсо, Гарсия и Роберто вместе взятые.

💭Очень силен на мяче!

💭Если бы у него спросили, кто его кумир, то он бы ответил − Гаттузо.

💭Как будто бы вышел играть не в футбол, а на охоту.

19 комментариев

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AchilleZm
давно видно, что избалованный растет, ремня не хватает
+28
-7
+21
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Юра Ковтун
Как я в лучшие годы)
+12
0
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fedorbazaykin
Вроде Месси, а ведёт себя как де Йонг
+12
-2
+10
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Сплошное свинство
Никого не смущает, что у 8 летнего пацана лишний вес?
+14
-6
+8
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FinanceSPb
Первые два фола делает один ребёнок,а третий фол уже против него.
+5
0
+5
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fedorbazaykin
Ответ AchilleZm
он сейчас так грубо играет?
Я про Найджелла
+2
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KenyaKana
На Рамоса похож))
+1
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Фаррух Касимов
ну вообще то его все три сына милашки,но навряд ли кто нибудь из этих троих переплюнет в футболе своего знаменитого отца.
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Sergeev55
в Медийную лигу этого пухляша!!!
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VasyaFilkin
Ответ Сплошное свинство
Никого не смущает, что у 8 летнего пацана лишний вес?
Некоторые и в 50 от него не избавляются :)
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Dario Alexys
Ответ Сплошное свинство
Никого не смущает, что у 8 летнего пацана лишний вес?
когда папа миллионер , а холодильник ломится от еды, некому остановить от лишних калорий
+2
-2
0
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H23
Ответ AchilleZm
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Подтверждать предварительный диагноз было совсем не обязательно... гражданин любитель ремешка и детских попок.
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AchilleZm
Ответ H23
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H23
Ответ AchilleZm
давно видно, что избалованный растет, ремня не хватает
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AchilleZm
Ответ fedorbazaykin
Вроде Месси, а ведёт себя как де Йонг
он сейчас так грубо играет?
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predMBAPPE
Это не Месси а Пепе будущий)
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Константин Капалкин
Сын месси просто по Рамосу соскучился🤣
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Rachid
Неужели второй сын Месси будет костоломом:))))
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