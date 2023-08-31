19 комментариев

Заклятые соперники отца были бы довольны.

В перерыве последнего матча «Интер Майами» на поле в сопровождении охраны высыпали дети футболистов. Они устроили игру на одни ворота, а самым активным из всех был средний сын Лионеля Месси Матео.

Матео, которому через 10 дней исполнится восемь лет, напрочь забыл все футбольные правила и в стиле самых жестких защитников начал косить налево и направо игроков другой команды (иногда и своей), особенно досталось младшему брату Чиро. Он делал это очень откровенно, но одновременно и забавно.

В какой-то момент Чиро Месси надоело такое поведение и он решил поговорить с братом. К сожалению, что было дальше мы не узнали, так как видео прерывается.

В комментариях болельщики удивлялись тому, какой сын получился у Лео Месси:

💭Не знаю, как так вышло, что у Антонеллы и Лео появилась на свет смесь Рамоса и Пепе.

💭Этот парень уже лучше, чем Алонсо, Гарсия и Роберто вместе взятые.

💭Очень силен на мяче!

💭Если бы у него спросили, кто его кумир, то он бы ответил − Гаттузо.

💭Как будто бы вышел играть не в футбол, а на охоту.