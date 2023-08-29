Гаспачо
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🎥 Вальверде отказался называть худшего игрока «Барсы». За это ему пришлось съесть сырого осьминога

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Вальверде принял участие в съемках развлекательного ролика для The Residency – приложения, которое позволяет фанатам задавать вопросы футболистам.

Федерико было предложено ответить на несколько каверзных вопросов. Если игрок отказывается давать ответ, в наказание он должен съесть не слишком заманчивое блюдо.

Ведущий попросил полузащитника «Реала» назвать самого лучшего и самого худшего футболистов «Барселоны». Вальверде мог и не отвечать, но тогда ему пришлось бы съесть сырого осьминога. С лучшим игроком «блауграны» Федерико определился быстро:

«Я восхищаюсь Рональдом [Араухо]. Я всегда говорил, что он мне нравится. Он из Уругвая, к тому же он мой хороший друг».

А вот выбирать худшего футболиста из состава «Барсы» полузащитник «Мадрида» отказался: «Называть худшего я не стану. Я считаю, что каждый заслужил свое место, каждый для этого усердно работает. Так что я выкажу уважение и просто съем это».

Ответа Федерико не дал, зато отведал сырого щупальца осьминога.

Респектнем уругвайцу за уважение к соперникам?

4 комментария

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ZA.RMA
Возможно в голове у него какое-то имя и проскочило, но очень этично и правильно, что промолчал)

Да и в принципе спрашивать у футболиста(особенно прямого конкурента) о таком как минимум странно.
+11
-1
+10
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Aymammet Baylyyew
молодец балберди удивлён что он так ответил
+1
0
+1
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Ложный Латераль
Королевское воспитание
+2
-2
0
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