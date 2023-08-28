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Марокко пытается уговорить восходящих звезд «Реала» и «Барсы» выступать за сборную. Переговоры ведутся на самом высшем уровне

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Вопрос государственной важности.

Марокко не сдается и хочет убедить Ламина Ямаля и Браима Диаса отказаться от выступлений за испанскую сборную.

В последние недели представители африканской национальной команды активно вели переговоры с футболистами и их окружением. В Марокко это рассматривают как вопрос государственной важности, сообщает авторитетный журналист Relevo Серхио Сантос.

К решению этой задачи привлекли самых близких и доверенных людей короля Марокко Мохамеда VI. Они лично позвонили и Ямалю, и Диасу, чтобы дать им понять, что их выбор выходит далеко за рамки футбола. Идея состоит в том, чтобы сделать игроков двумя «иконами страны» перед чемпионатом мира по футболу 2030 года, который Марокко хочет провести вместе с Испанией и Португалией.

Марокко считает, что совершит информационный переворот, если им удастся привлечь обоих игроков. Считается, что особое значение имеют два фактора: величина команд, за которые они выступают («Реал» и «Барселона»), а также что они сделают отказ от Испании в пользу африканской страны.

Однако, как отмечает Сантос, несмотря на настойчивость представителей Марокко, на данный момент им трудно добиться «да» от кого-либо из них.

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