Лионель Месси и Новак Джокович устроили невероятную ночь для совладельца «Интер Майами» Хорхе Маса.

Джокович только что выиграл Цинциннати Опен, где одолел испанца Карлоса Алькараса, и нашел время, чтобы пообщаться с Месси, который недавно привел свою команду к победе в Кубке лиг.

Двух легенд сопровождал Масом, который поделился их совместной фотографией и написал: «Какая ночь».

Джокович поддерживает тесную связь с Месси и был на стадионе, когда «Пари Сен-Жермен» заполучил трофей Лиги 1 еще в июне.