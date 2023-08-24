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«Какая ночь». Лео Месси и Новак Джокович проводят время с совладельцем «Интер Майами» Хорхе Масом

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Лионель Месси и Новак Джокович устроили невероятную ночь для совладельца «Интер Майами» Хорхе Маса.

Джокович только что выиграл Цинциннати Опен, где одолел испанца Карлоса Алькараса, и нашел время, чтобы пообщаться с Месси, который недавно привел свою команду к победе в Кубке лиг.

Двух легенд сопровождал Масом, который поделился их совместной фотографией и написал: «Какая ночь».

Джокович поддерживает тесную связь с Месси и был на стадионе, когда «Пари Сен-Жермен» заполучил трофей Лиги 1 еще в июне.

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