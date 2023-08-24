Летнее трансферное окно подарило поклонникам футбола сразу несколько закрученных историй.

Кайседо и Лавия, которых «Челси» увел из-под носа у «Ливерпуля». Месси, отправившийся покорять США. Был и Мбаппе, который потрепал нервы руководству «ПСЖ», но все же остался в Париже. «Бавария» наконец смогла победить Леви и перевезла Кейна в Мюнхен. «Реал» купил у дортмундской «Боруссии» Беллингема, Джуд уже зажигает в официальных матчах за «сливочных».

Не будем забывать про массовую миграцию игроков из Европы в Саудовскую Аравию. Неймар, например, стал футболистом, за которого в совокупности заплатили больше всего денег.

Короче говоря, клубы прилично потратились. А как бы выглядел состав из самых дорогих летних трансферов 2023 года? Этим вопросом задались эксперты Score90 и составили команду из футболистов, за которых командам пришлось выложить кругленькую сумма. Оцените:

Обратите внимание, это не список самых дорогих трансферов. Здесь представлены самые дорогие подписания на каждой позиции. Например, Хейлунду, за которого «Юнайтед» выложил больше 70 млн евро, места в команде эксперты Score90 не нашли.

Самые большие расходы ушли на полузащиту. За одного Деклана Райса пришлось выложить 117 млн евро. Не отстает и Кайседо, за него лондонцы отдали 116 млн. Тройку замыкает Беллингем и 103 млн евро, которые получила дортмундская «Боруссия» от «Реала».

В атаке выделяется Кейн, он стал самым дорогим игроком в истории «Баварии». В обороне главная звезда – Гвардиол. За Йошко «Ман Сити» заплатил «Лейпцигу» 90 млн евро, теперь он самый дорогой защитник в истории.

Как вам такой составчик? Найдется ли клуб, который сможет потянуть всех перечисленных игроков?