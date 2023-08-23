Месси перебрался в «Интер Майами» и очень быстро подарил команде первый трофей в истории. Одноклубники не перестают восхищаться аргентинцем. Особенно в этом преуспел Роберт Тэйлор.

Вингер говорил, что аргентинец хорошо владеет английским. Несколько раз финн в беседе с журналистами восхищался футбольными качествами Лео.

Роберт вновь осыпал легенду «Барселоны» комплиментами. На этот раз Тэйлор отметил умение аргентинца помогать одноклубникам на поле:

«Если играешь с Месси в атаке, у тебя точно будут шансы. Я бы не назвал себя звездой и не стал бы говорить, что сделал какой-то невероятный скачок. Но я действительно думаю, что мы стали лучше как команда. Во многом благодаря новичкам, которые помогают каждому проявить себя наилучшим образом.

Я ведь долгое время выступаю в атаке. Но, опять же, когда выходишь на поле с Месси, шансы у тебя точно появятся. Эти шансы просто нужно использовать. Иногда у меня это не получается, а иногда, напротив, получается».

Спорить с Робертом трудно: этим летом «Интер Майами» действительно стал лучше. С июля команда ни разу не проиграла. Клуб из Флориды одержал победу в семи матчах, исход двух встреч решила серия пенальти.