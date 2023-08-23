Кто-то скоро лишится работы.

Полузащитник «Порут» Отавио перешел в «Аль-Наср» и заключил с новой командой контракт сроком до 2026 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за 28-летнего хавбека португальский клуб получит 60 млн евро с учетом бонусов. До этого дня самым дорогим футболистом, проданным «Порту», был Эдер Милитао (в «Реал» за 50 млн евро).

А вот на представлении игрока саудовский клуб явно сэкономил. Вот сценарий ролика, выпущенного «Аль-Насром» по случаю перехода.

Два болельщика «Порту», ​​отец и сын видят по телевидению новость о том, что Отавио может отправиться в Саудовскую Аравию. Ребенок спрашивает отца, что он думает об этом трансфере. Папа отвечает, что Саудовская Аравия — замечательная страна, где все наслаждаются жизнью и игрок заслуживает того, чтобы оказаться там.

Затем объявляется трансфкрОтавио, а отец с сыном сидят на том же диване, но уже в футболках «Аль-Насра».

Клип явно должен был понравиться португальской аудитории, но болельщики в комментариях называют это «главным кринжем года».