Гаспачо
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Кринж года от клуба Роналду: потратили 60 миллионов на трансфер и 10 евро на ролик о нем🤦‍♂🤦‍♂🤦‍♂

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Кто-то скоро лишится работы.

«Перевод на 60 миллионов евро, видео на 10 евро»: фанаты шокированы примитивной пропагандой, когда Аль Наср объявляет о новом контракте

Полузащитник «Порут» Отавио перешел в «Аль-Наср» и заключил с новой командой контракт сроком до 2026 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за 28-летнего хавбека португальский клуб получит 60 млн евро с учетом бонусов. До этого дня самым дорогим футболистом, проданным «Порту», был Эдер Милитао (в «Реал» за 50 млн евро).

А вот на представлении игрока саудовский клуб явно сэкономил. Вот сценарий ролика, выпущенного «Аль-Насром» по случаю перехода.

Два болельщика «Порту», ​​отец и сын видят по телевидению новость о том, что Отавио может отправиться в Саудовскую Аравию. Ребенок спрашивает отца, что он думает об этом трансфере. Папа отвечает, что Саудовская Аравия — замечательная страна, где все наслаждаются жизнью и игрок заслуживает того, чтобы оказаться там.

Затем объявляется трансфкрОтавио, а отец с сыном сидят на том же диване, но уже в футболках «Аль-Насра».

Клип явно должен был понравиться португальской аудитории, но болельщики в комментариях называют это «главным кринжем года».

3 комментария

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Тухель
Ну так как ролик завирусился в Португалии и его выложили даже в России, то свою работу он сделал отлично. Отавио это не Бензема или Неймар и этот трансфер надо было пиарить, а каким способом это не важно.
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0
+10
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Роман
Где-то Боули с 1 млрд на трансферы может выдохнуть.
+1
-1
0
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