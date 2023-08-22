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🎥 Левандовски встретил свой день рождения в Германии на престижной премии. Мюллер поздравил экс-одноклубника серенадой

Феликс Магат Феликс Магат
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21 августа Левандовскому исполнилось 35 лет. Свой день рождения Роберт провел в Гамбурге на вручении ежегодной премии Sport Bild.

В честь 60-летия Бундеслиги организаторы премии решили отдельно выделить главных звезд в истории чемпионата Германии.

Среди прочих сюда вошли Томас Мюллер, Маттиас Заммер, Карл-Хайнц Румменигге, Лотар Маттеус, Феликс Магат и Роберт Левандовски. Поляк стал единственным иностранцем, который попал в число легенд Бундеслиги по версии Bild.

Но все же в этот день Роберт отмечал день рождения! Об имениннике не забыл Мюллер. Томас со сцены спел Левандовскому праздничную песню. Зал и легенды, собравшиеся на сцене, просто не могли не поддержать немца.

После церемонии вручения премии Мюллер поделился фотографией с игроком «Барсы», подписав: «Всегда приятно увидеть тебя».

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Томас Мюллер делает что угодно.

1 комментарий

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predMBAPPE
Мюллер наверное в очередной раз напихал шуточек своему дружбану)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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