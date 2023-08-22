21 августа Левандовскому исполнилось 35 лет. Свой день рождения Роберт провел в Гамбурге на вручении ежегодной премии Sport Bild.

В честь 60-летия Бундеслиги организаторы премии решили отдельно выделить главных звезд в истории чемпионата Германии.

Среди прочих сюда вошли Томас Мюллер, Маттиас Заммер, Карл-Хайнц Румменигге, Лотар Маттеус, Феликс Магат и Роберт Левандовски. Поляк стал единственным иностранцем, который попал в число легенд Бундеслиги по версии Bild.

Но все же в этот день Роберт отмечал день рождения! Об имениннике не забыл Мюллер. Томас со сцены спел Левандовскому праздничную песню. Зал и легенды, собравшиеся на сцене, просто не могли не поддержать немца.

После церемонии вручения премии Мюллер поделился фотографией с игроком «Барсы», подписав: «Всегда приятно увидеть тебя».

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Томас Мюллер делает что угодно.