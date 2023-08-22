7 комментариев

Хотя летнее трансферное окно 2023 года приближается к концу, несколько звездных игроков остаются свободными агентами. Некоторых не устраивают финансовые условия, некоторых сроки контрактов или сами клубы, сделавшие им предложение. Так или иначе, времени до конца лета все меньше и скоро мы узнаем, как сложится судьба ряда топовых футболистов.

Давайте посмотрим, кто из звезд до сих пор без команды.

Джером Боатенг

Боатенг считается одним из лучших центральных защитников своего поколения. Бывший игрок сборной Германии сделал блестящую карьеру как на международном, так и на клубном уровне.

Он выиграл чемпионат мира 2014 года с Германией, а также девять титулов Бундеслиги и два титула Лиги чемпионов с «Баварией». Он покинул мюнхенский клуб летом 2021 года и перешел в «Лион» на правах свободного агента.

После двух неудачных сезонов за французов Боатенг оставил клуб этим летом, когда истек срок его контракта. Пока никто не подписал выдающегося центрального защитника, и вполне возможно, что это связано с ухудшением его формы на поле. В настоящее время 34-летний футболист остается свободным агентом.

Джесси Лингард

Спустя сезон после заключения впечатляющего контракта на 200 000 фунтов в неделю с «Ноттингем Форест» Джесси Лингард пытается найти новый клуб.

Прошлый сезон для 30-летнего Лингарда получился неудачным: он забил всего два гола и сделал два ассиста в 20 матчах за «Форест». Клуб принял решение не продлевать контракт с футболистом.

Пока Джесси остается свободным агентом, но, по данным Mirror, он может вернуться в «Вест Хэм Юнайтед», где играл половину сезона 2020/21.

Серхио Рамос

Серхио Рамос – один из величайших защитников современности. Но его двухлетний контракт с «Пари Сен-Жермен» истек ранее этим летом, и в настоящее время Серхио остается без клуба.

Рамос достойно играл за парижан в сезоне 2022/23, он попал в стартовый состав в 31-м матче Лиги 1 и помог команде выиграть чемпионский титул.

По данным Foot Mercato, 37-летний футболист близок к переезду в Турцию.

Эден Азар

От самого устрашающего нападающего Премьер-лиги до крупнейшего трансферного провала мадридского «Реала» - падение Эдена Азара было стремительным. Игрок сборной Бельгии перешел в «Мадрид» летом 2019 года за рекордные для клуба 115 миллионов евро.

Он забил всего семь голов и отдал 12 результативных передач в 76 матчах за четыре сезона в Испании. Азара постоянно преследовали травмы во время пребывания на «Сантьяго Бернабеу».

Мадридский «Реал» и игрок сборной Бельгии достигли взаимного соглашения о расторжении его контракта в конце прошлого срока. По слухам, бельгийский клуб «Вестерло» — единственный заинтересованный в подписании Эдена.

Давид Де Хеа

После долгих раздумий «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать контракт Давида де Хеа этим летом. Испанский вратарь был самым высокооплачиваемым футболистом в клубе, но его игра в последнее время не оправдывала этот статус.

Испанец по-прежнему остается без клуба. Его связывали с мюнхенской «Баварией», но, похоже, что сделка не состоится.