16 комментариев

Фанаты в бешенстве – похоже, Гави и Беллингем оба сыграли плечом. Только «Барса» потеряла очки, а «Мадрид» – нет. Кто прав?
Во втором туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Альмерию» 3-1, однако у многих болельщиков вызвал сомнения первый гол «Мадрида».
После сильной скидки головой от Феде Вальверде Джуд Беллингем принял мяч рукой/плечом, а затем отправил его в дальний угол.
Разумеется, споры вызвало первое касание Беллингема – была рука или нет?
Больше всех недовольны болельщики «Барсы», и их можно понять. В первом туре каталонцы сыграли 0:0 с «Хетафе», и главным спором вечера стало решение арбитра не назначить пенальти в пользу «Барсы».
Тогда защитник «Хетафе» сфолил на Рональде Араухо, однако рефери не указал на точку из-за игры рукой Гави, которую не признает даже Хави.
На первый взгляд – в обоих эпизодах игроки сыграли плечом, однако результат разный. «Барса» потеряла три очка, а «Мадрид» сравнял счет.
Внимательно на скрины посмотрите
https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1692971488553451831
но все знают что Реал играет по своим правилам
ну а рука или нет решайте сами =)))
https://twitter.com/CarlosYP/status/1693000246618370261