Гаспачо
Блог

Фанаты в бешенстве – похоже, Гави и Беллингем оба сыграли плечом. Только «Барса» потеряла очки, а «Мадрид» – нет. Кто прав?

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Барселона Барселона
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Гави Гави
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Во втором туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Альмерию» 3-1, однако у многих болельщиков вызвал сомнения первый гол «Мадрида».

После сильной скидки головой от Феде Вальверде Джуд Беллингем принял мяч рукой/плечом, а затем отправил его в дальний угол.

Разумеется, споры вызвало первое касание Беллингема – была рука или нет?

Больше всех недовольны болельщики «Барсы», и их можно понять. В первом туре каталонцы сыграли 0:0 с «Хетафе», и главным спором вечера стало решение арбитра не назначить пенальти в пользу «Барсы».

Тогда защитник «Хетафе» сфолил на Рональде Араухо, однако рефери не указал на точку из-за игры рукой Гави, которую не признает даже Хави.

Изображение

На первый взгляд – в обоих эпизодах игроки сыграли плечом, однако результат разный. «Барса» потеряла три очка, а «Мадрид» сравнял счет.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Коркмасов
Ну Реал забил еще 2 гола, забили бы и вы
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
это же реал, почему удивляетесь?
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Вахов
Ответ Артур Коркмасов
Ну Реал забил еще 2 гола, забили бы и вы
так Реал забил 2 и 3 мяч после этого) неизвестно как бы было, не засчитай судьи этот мяч. Аналогично нет гарантии, что Барса бы не забила 2 и 3 мяч, если бы судьи не посчитали, что Гави сыграл рукой)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Эти идиоты не видят, что Гави́ сыграл БИЦЕПСОМ, а Беллингем ПЛЕЧОМ.

Внимательно на скрины посмотрите
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dualinho
Ответ SaH4r.
это же реал, почему удивляетесь?
🤡
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashafan2
На первый взгляд, все посты Михаила Тихонова о Реале, его нынешних и бывших футболистах нацелены на разжигание срачей. На второй тоже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
Ответ Артур Коркмасов
Ну Реал забил еще 2 гола, забили бы и вы
а самый прикол что второй второй гол Реала с нарушением

https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1692971488553451831

но все знают что Реал играет по своим правилам

ну а рука или нет решайте сами =)))

https://twitter.com/CarlosYP/status/1693000246618370261
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЧИКО
Я считаю, что смысл и направление такой статьи, не правильным. Не надо смотреть в чужую сторону, не Барсе, не Реалу и некому. Тот матч, это тот матч, а этот это другой. Не играл Беллингем рукой, это было плечо, и Гави не играл рукой. Там не среагировал судя, здесь среагировал. Реал победил, Барса сыграла в ничью… и точка. Нечего искать причины в других. Все знают, я всю жизнь за Барсу и мне обидно когда команда теряет очки, но искать причины надо в себе. Если даже судья провинился, а он провинился, результат не изменить. Это прошлое. Ныть на то, что кто-то другой виноват, свойственно и Реалу и Барсе, как игрокам и тренерам, так и болельщикам. Барса и Реал великие команды и надо держать своё достоинство, плачь не помогает. Надо сделать выводы и смотреть вперёд. Я считаю, такого рода статьи, провокационные, так как раздражает всех и ущемляет авторитет клубов. Да, судья был однозначно не прав и это все признали, но плакать не надо. Это всегда так было и будет. А этот автор Тихонов, большой мастер сплетен и любит писать ерунду, так что не надо реагировать на его чушь….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rouzha
Ответ Иван Вахов
так Реал забил 2 и 3 мяч после этого) неизвестно как бы было, не засчитай судьи этот мяч. Аналогично нет гарантии, что Барса бы не забила 2 и 3 мяч, если бы судьи не посчитали, что Гави сыграл рукой)
последние секунды, т.ч. точно нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashafan2
Ответ Nike of FW
а самый прикол что второй второй гол Реала с нарушением https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1692971488553451831 но все знают что Реал играет по своим правилам ну а рука или нет решайте сами =))) https://twitter.com/CarlosYP/status/1693000246618370261
Так гол Крооса был отменен. По ссылке Archivovar речь идёт об отмененном голе Крооса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jon Snow
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Эти идиоты не видят, что Гави́ сыграл БИЦЕПСОМ, а Беллингем ПЛЕЧОМ. Внимательно на скрины посмотрите
Нет, они жопой футбол смотрят
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Nike of FW
https://twitter.com/CarlosYP/status/1693000246618370261
Прикол в том что, мяч руки коснуться не успел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nike of FW
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Прикол в том что, мяч руки коснуться не успел
а рука Беллингема задрожала сама собой =)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий