16 комментариев

Во втором туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Альмерию» 3-1, однако у многих болельщиков вызвал сомнения первый гол «Мадрида».

После сильной скидки головой от Феде Вальверде Джуд Беллингем принял мяч рукой/плечом, а затем отправил его в дальний угол.

Разумеется, споры вызвало первое касание Беллингема – была рука или нет?

Больше всех недовольны болельщики «Барсы», и их можно понять. В первом туре каталонцы сыграли 0:0 с «Хетафе», и главным спором вечера стало решение арбитра не назначить пенальти в пользу «Барсы».

Тогда защитник «Хетафе» сфолил на Рональде Араухо, однако рефери не указал на точку из-за игры рукой Гави, которую не признает даже Хави.

На первый взгляд – в обоих эпизодах игроки сыграли плечом, однако результат разный. «Барса» потеряла три очка, а «Мадрид» сравнял счет.