8 комментариев

Топ-5 самых титулованных футболистов. Месси, Алвес – кто еще?
В воскресенье Лео Месси стал самым титулованным футболистом в истории, обойдя Дани Алвеса. Аргентинец поднял над головой 44-й трофей за 18 лет карьеры.
Давайте взглянем, кто оказался рядом в списке с Алвесом и Месси.
44 – Лео Месси, «Майами»
43 – Дани Алвес, в тюрьме
39 – Андрес Иньеста, завершил карьеру в 2023-м
Первый трофей испанца – Ла Лига-2004/05, последний – Кубок Японии-2020.
37 – Максвелл, завершил карьеру в 2017-м
Первый трофей – Кубок Бразилии-2000, последний – Кубок Франции-2017
37 – Жерар Пике, завершил карьеру в 2022-м
Первый трофей выиграл с молодежной сборной Испании – Евро-2006 U19. Последний – Ла Лига-2022/23.
первый трофей - Суперкубок Португалии (2002)
последний трофей - Кубок Арабских Чемпионов ( 2023)