8 комментариев

В воскресенье Лео Месси стал самым титулованным футболистом в истории, обойдя Дани Алвеса. Аргентинец поднял над головой 44-й трофей за 18 лет карьеры.

Давайте взглянем, кто оказался рядом в списке с Алвесом и Месси.

44 – Лео Месси, «Майами»

43 – Дани Алвес, в тюрьме

39 – Андрес Иньеста, завершил карьеру в 2023-м

Первый трофей испанца – Ла Лига-2004/05, последний – Кубок Японии-2020.

37 – Максвелл, завершил карьеру в 2017-м

Первый трофей – Кубок Бразилии-2000, последний – Кубок Франции-2017

37 – Жерар Пике, завершил карьеру в 2022-м

Первый трофей выиграл с молодежной сборной Испании – Евро-2006 U19. Последний – Ла Лига-2022/23.