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Топ-5 самых титулованных футболистов. Месси, Алвес – кто еще?

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В воскресенье Лео Месси стал самым титулованным футболистом в истории, обойдя Дани Алвеса. Аргентинец поднял над головой 44-й трофей за 18 лет карьеры.

Давайте взглянем, кто оказался рядом в списке с Алвесом и Месси.

44 – Лео Месси, «Майами»

43 – Дани Алвес, в тюрьме

39 – Андрес Иньеста, завершил карьеру в 2023-м

Первый трофей испанца – Ла Лига-2004/05, последний – Кубок Японии-2020.

37 – Максвелл, завершил карьеру в 2017-м

Первый трофей – Кубок Бразилии-2000, последний – Кубок Франции-2017

37 – Жерар Пике, завершил карьеру в 2022-м

Первый трофей выиграл с молодежной сборной Испании – Евро-2006 U19. Последний – Ла Лига-2022/23.

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8 комментариев

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Baybay Baybay
Иньеста ещё вроде не завершал карьеру. Он вроде куда-то в ОАЭ поехал играть.
+11
0
+11
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yarmuck
Все из Барсы!
+9
0
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Александр Северный
33 - Рональду - " аль - насра"( судя по игре давно завершил карьеру)
первый трофей - Суперкубок Португалии (2002)
последний трофей - Кубок Арабских Чемпионов ( 2023)
+6
0
+6
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zamzam
Коман наверняка будет в топ, а может и возглавит этот список
+2
0
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Игорь Климов
Лео Месси величайший из всех игроков.
+2
0
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Vlad
Иньеста в ОАЭ поехал играть
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Feniks91
Иньеста так то играет в имератах
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Ape1sin
Удивлён, что не Касильяс и Рамос. Касильяс брал ЛЧ с детства буквально)
0
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