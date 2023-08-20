😳 «В жизни Месси не менее великий человек, чем в футболе». Американцы потрясены скромностью Лео - его поступок после победы в Кубке привел соцсети в восторг
Лионель Месси, помимо 44-го трофей, получил долю оваций в соцсетях за поступок, который произошел уже после победы «Интер Майами» в Кубке Лиги.
Аргентинец буквально заставил забрать Деандре Йедлина капитанскую повязку, чтобы он мог торжественно поднять трофей.
Защитник сопротивлялся, но Лео даже не хотел его слушать.
Фанаты в восторге от поступка Месси.
💭 «Лучший».
💭 «Многие говорят, что в жизни Месси не менее великий человек, чем в футболе».
💭 «Это урок всем и всему».
💭 «Очень хороший жест, но почему он не отказался от капитанства с самого начала?»
💭 «Всегда делайте добро!»
💭 «Не знаю почему, но я шокирован».
💭 «Настоящий герой. Пропитан скромностью».
Йедлин выступает за «Майами» с прошлого года. На его счету 50 матчей.
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