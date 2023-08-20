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😳 «В жизни Месси не менее великий человек, чем в футболе». Американцы потрясены скромностью Лео - его поступок после победы в Кубке привел соцсети в восторг

Лионель Месси Лионель Месси
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Деандре Йедлин Деандре Йедлин
Футбол Футбол

Лионель Месси, помимо 44-го трофей, получил долю оваций в соцсетях за поступок, который произошел уже после победы «Интер Майами» в Кубке Лиги.

Аргентинец буквально заставил забрать Деандре Йедлина капитанскую повязку, чтобы он мог торжественно поднять трофей.

Защитник сопротивлялся, но Лео даже не хотел его слушать.

Фанаты в восторге от поступка Месси.

💭 «Лучший».

💭 «Многие говорят, что в жизни Месси не менее великий человек, чем в футболе».

💭 «Это урок всем и всему».

💭 «Очень хороший жест, но почему он не отказался от капитанства с самого начала?»

💭 «Всегда делайте добро!»

💭 «Не знаю почему, но я шокирован».

💭 «Настоящий герой. Пропитан скромностью».

Йедлин выступает за «Майами» с прошлого года. На его счету 50 матчей.

6 комментариев

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aslvowk@mail.ru
Он в 23 году ни одного пенальти в матче себе не забрал, все отдал другим бить. И повязку теперь передаёт, показывая, что умеет радоваться за успехи других
+9
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Радость Ди Мария
/ «Очень хороший жест, но почему он не отказался от капитанства с самого начала?» / Это Бекс и Мос так решили, для бизнеса и пиара. Не самое лучшее решение возможно. Месси сделал вопреки им.
+2
0
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Seventh
Свой главный кубок он уже забрал
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Dmitrii Shuka
Великий!
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Игорь Климов
Величайший! 🇦🇷
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Baza Baza
Ответ Радость Ди Мария
/ «Очень хороший жест, но почему он не отказался от капитанства с самого начала?» / Это Бекс и Мос так решили, для бизнеса и пиара. Не самое лучшее решение возможно. Месси сделал вопреки им.
Месси капитан МЛС.
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