Лионель Месси, помимо 44-го трофей, получил долю оваций в соцсетях за поступок, который произошел уже после победы «Интер Майами» в Кубке Лиги.

Аргентинец буквально заставил забрать Деандре Йедлина капитанскую повязку, чтобы он мог торжественно поднять трофей.

Защитник сопротивлялся, но Лео даже не хотел его слушать.

Фанаты в восторге от поступка Месси.

💭 «Лучший».

💭 «Многие говорят, что в жизни Месси не менее великий человек, чем в футболе».

💭 «Это урок всем и всему».

💭 «Очень хороший жест, но почему он не отказался от капитанства с самого начала?»

💭 «Всегда делайте добро!»

💭 «Не знаю почему, но я шокирован».

💭 «Настоящий герой. Пропитан скромностью».

Йедлин выступает за «Майами» с прошлого года. На его счету 50 матчей.