10 комментариев

😍 Какой же Месси добрый. Дотащил «Майами» до первого трофея, а перед награждением вернул капитанскую повязку бывшему кэпу
Лео Месси только месяц назад приехал в «Интер Майами», но его сразу выбрали капитаном. Месси тащил команду на поле и привел ее к первому трофею в истории (забрали Кубок лиг). Аргентинец стал главным героем финала, забрал все индивидуальные награды турнира, но перед награждением передал повязку предыдущему кэпу «Майами» Деандре Йедлину.
Плачьте РунальдуЛюбы - Cry me a river (J.Timberlake)
2) Он больше получает кайф от самой игры в футбол, и за это боги футбола сделали его лучшим в истории футболистом.
Деандре воспитывался родителями своей матери, отца никогда не видел, на половину, по его словам, латышского происхождения. . В английской еще дописано - one-quarter black, one-quarter Native American, + типа его мать еврейка.
Прям такая дикая смесь народов