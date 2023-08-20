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😍 Какой же Месси добрый. Дотащил «Майами» до первого трофея, а перед награждением вернул капитанскую повязку бывшему кэпу

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Деандре Йедлин Деандре Йедлин
Футбол Футбол

Лео Месси только месяц назад приехал в «Интер Майами», но его сразу выбрали капитаном. Месси тащил команду на поле и привел ее к первому трофею в истории (забрали Кубок лиг). Аргентинец стал главным героем финала, забрал все индивидуальные награды турнира, но перед награждением передал повязку предыдущему кэпу «Майами» Деандре Йедлину.

10 комментариев

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Hella black
Пример для подражания и просто Greatest of all times 🐐👑 (спорить уже не имеет смысла 😎)
Плачьте РунальдуЛюбы - Cry me a river (J.Timberlake)
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rej1sta
Ответ Хусрав Курбонов
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Прикольно, как ты пропал после 18 декабря. Тяжело тебе было после того, как Месси ЧМ взял?)
+16
0
+16
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Raindrop Drop Top
Ответ rej1sta
Прикольно, как ты пропал после 18 декабря. Тяжело тебе было после того, как Месси ЧМ взял?)
Эх, сколько же тогда фруктового глорья полегло 🤣
+12
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+12
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Машина Мощная
Потому что : 1) мужик уже выиграл главный трофей за которым охотился всю жизнь (ЧМ) ;
2) Он больше получает кайф от самой игры в футбол, и за это боги футбола сделали его лучшим в истории футболистом.
+10
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Tazemyrat Tolayew
Вот почему мы его любим! Не только игра но и характер сделали Лео Величайшим футболистам всех времен! 👍🔥🇦🇷🥇🏆👑⚽
+7
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+7
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Atash Yoldashow
Ждём от Роналдо того же )
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Ярик01
Задумался на каком языке они говорят, зашел на профиль Деандре.- думал раз темненький такой, латиноамериканец, и, значит, на испанском.

Деандре воспитывался родителями своей матери, отца никогда не видел, на половину, по его словам, латышского происхождения. . В английской еще дописано - one-quarter black, one-quarter Native American, + типа его мать еврейка.

Прям такая дикая смесь народов
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