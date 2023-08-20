10 комментариев

Лео Месси только месяц назад приехал в «Интер Майами», но его сразу выбрали капитаном. Месси тащил команду на поле и привел ее к первому трофею в истории (забрали Кубок лиг). Аргентинец стал главным героем финала, забрал все индивидуальные награды турнира, но перед награждением передал повязку предыдущему кэпу «Майами» Деандре Йедлину.