Высказались президент клуба и игрок другой команды.

Как многие уже знают, не так давно в саудовском футболе произошла настоящая революция. Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) стал владельцем четырех команд высшей лиги − «Аль-Насра», «Аль-Хилаля», «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли». Это значит, что они получили доступ к неограниченным финансовым ресурсам, позволяющим этим летом проводить безумные сделки.

Так в «Аль-Насре» оказались Секо Фофана, Садьо Мане и Марцело Брозович, в «Аль-Хилале» − Яссин Буну, Калиду Кулибали, Малком, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Неймар, в «Аль-Иттихад» − Нголо Канте, Карим Бензема и Фабиньо, а в «Аль-Ахли» − Аллан Сен-Максимен, Рияд Марез, Франк Кессиэ и Роберто Фирмино.

Однако чемпионат Саудовской Аравии − это восемнадцать клубов, а не четыре. Внезапно слово взял президент «Аль-Шабаба», который пожаловался на влияние большой четверки на раздутость трансферного рынка:

«Стоит только упомянуть, что вы клуб из Саудовской Аравии, как финансовые требования к нам утраиваются! Они все думают, что мы принадлежим PIF. Я им говорю, что у нас нет денег, мы простой клуб. Это плохой для нас год. Переговоры вести очень трудно».

За «Аль-Шабаб» играет Эвер Банега, экс-игрок «Валенсии», «Севильи» и «Интера», но он присоединился к команде четыре года назад.

Президенту вторит игрок «Аль-Халиджа» Хамад Аль-Абдан, которого прорвало после матча с «Аль-Ахли»: «Команды, которые не принадлежат PIF, имеют футболистов ограниченного качества. Это говорит о потере справедливости. Я пытаюсь сказать вот о чем: то, что вы видите, или видят болельщики, радует команды? Такого не может быть, чтобы в 4 командах были топовые игроки, а в маленьких таковых не было. Да, это все еще 11 против 11, но два месяца назад эти футболисты играли в АПЛ и в Лиге чемпионов, побеждали в ней, а теперь приехали сюда... Кто у нас есть? Большая разница. Это не нормально. Сегодня во втором тайме мы были лучше, но в мелочах «Аль-Ахли» оказался сильнее».

Интересно, это единичные случаи недовольства или в ближайшее время стоит ждать новых откровений? Очевидно, что в Саудовской Аравии построены не равные условия, но никто не обещал, что будет легко.