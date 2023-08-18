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Настоящие эмоции! Сын Яссина Браими бурно отпраздновал гол отца на трибунах

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Милота дня.

В первом туре чемпионата Катара «Катар» играл против «Аль-Гарафы». Клубы устроили перестрелку, а финальный счет довольно редок для футбола − 4:4.

Судья щедро добавил времени ко второму тайму, потому четвертый гол для гостей Яссин Браими забивал на 90+7 минуте. Камера выловила на трибуне мальчика, который очень бурно праздновал только что забитый мяч. Жест Браими не оставил сомнений, что это был его сын.

К сожалению для парня и его отца, спустя четыре минуты на 90+11 Маланго Нгита сравнял счет. Однако ребенок в любом случае испытал незабываемые эмоции и стал героем этого дня.

Алжирец Яссин Браими в прошлом играл за «Клермон», «Ренн», затем в «Гранаде», «Порту», а в Катар переехал пять лет назад в «Аль-Райян». Он один из самых ярких игроков чемпионата.

1 комментарий

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Местами град
А в свое время в Порту считался одним из лучших игроков на своей позиции.
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