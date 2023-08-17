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«Неймар сдался. Он мог стать лицом мирового футбола, но выбрал деньги». Экс-нападающий «Барселоны» раскритиковал решение бразильца уехать на Ближний Восток 💰

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Экс-нападающий «Барселоны» Хонатан Сориано, выступавший за «Аль-Хилаль» в 2019 году, раскритиковал решение Неймара переехать в Саудовскую Аравию.

«У Неймара хватает качеств, чтобы возглавить команду, стремящуюся к победе в Лиге чемпионов.

Я считаю, что он сдался. В Европе нет Криштиану Роналду или Лионеля Месси, поэтому он мог бы стать лицом мирового футбола вместе с Мбаппе и Холандом.

Вместо этого он решил заработать больше денег», - заявил Сориано.

А как бы вы поступили на месте Неймара?

2 комментария

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Магомед Ибрагимов
мог бы ещё пару лет пошуметь
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MyGerodot
Конечно, он не вернётся на высокий уровень, да и не захочет. Около 30 травм за карьеру, возраст, недавняя серьёзная операция на неоднократно травмированной лодыжке - зачем ему такая напряжёнка. Теперь у него одна забота - придумать что-либо ещё кроме сока в холодильнике😜
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