«Неймар сдался. Он мог стать лицом мирового футбола, но выбрал деньги». Экс-нападающий «Барселоны» раскритиковал решение бразильца уехать на Ближний Восток 💰
Экс-нападающий «Барселоны» Хонатан Сориано, выступавший за «Аль-Хилаль» в 2019 году, раскритиковал решение Неймара переехать в Саудовскую Аравию.
«У Неймара хватает качеств, чтобы возглавить команду, стремящуюся к победе в Лиге чемпионов.
Я считаю, что он сдался. В Европе нет Криштиану Роналду или Лионеля Месси, поэтому он мог бы стать лицом мирового футбола вместе с Мбаппе и Холандом.
Вместо этого он решил заработать больше денег», - заявил Сориано.
А как бы вы поступили на месте Неймара?
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