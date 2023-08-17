Экс-нападающий «Барселоны» Хонатан Сориано, выступавший за «Аль-Хилаль» в 2019 году, раскритиковал решение Неймара переехать в Саудовскую Аравию.

«У Неймара хватает качеств, чтобы возглавить команду, стремящуюся к победе в Лиге чемпионов.

Я считаю, что он сдался. В Европе нет Криштиану Роналду или Лионеля Месси, поэтому он мог бы стать лицом мирового футбола вместе с Мбаппе и Холандом.

Вместо этого он решил заработать больше денег», - заявил Сориано.

А как бы вы поступили на месте Неймара?