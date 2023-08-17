🤯 Неймар стал самым дорогим футболистом в истории по суммарным трансферным расходам. Это самый удивительный список топ-10 в футболе 😱
Неймар перешел в «Аль-Хилаль» и снова стал самым дорогим игроков по трансферным расходам в истории футбола.
Ранее пальму первенства удерживал Ромелу Лукаку, который обошелся «Интеру», «Челси» и «Ман Юнайтед» суммарно более чем в €300 млн.
А вообще рейтинг довольно любопытный.
1. Неймар - €400 млн.
Более 50% от общей суммы (€222 млн) было оплачено «ПСЖ». Тем не менее, «Барса» тоже потратилась, перевезя игрока из «Сантоса», а «Аль-Хилалю» же бразилец обошелся в €90 млн. Все ли это?
2. Ромелу Лукаку - €333,3 млн.
Семь трансферов за карьеру. Не стоит удивляться.
3. Криштиану Роналду - €247 млн.
Теоретически Криштиану мог бы оказаться даже на первой позиции, если бы не разорвал контракт с «Юнайтед», а ушел бы за солидную компенсацию в трансферное окно.
4. Усман Дембеле - €220 млн.
Француз имеет все шансы вырваться на первое место. Нужно лишь подождать 5-6 лет. А если бы не специальный пункт в контракте с «Барсой», то, вероятно, он уже был бы в тройке лидеров.
5. Альваро Мората - €189 млн.
Внезапно. В Испании существует мнение, что с помощью Мораты клубы отмывают деньги. На этом и закончим.
6-7. Филиппе Коутиньо, Антуан Гризманн - €180 млн.
Постаралась «Барселона» Бартомеу.
8. Килиан Мбаппе - €180 млн.
Мы привыкли, что главный актив «ПСЖ» всегда связан с большими деньгами, но здесь он пока не преуспел. С другой стороны, это сумма за один трансфер из «Монако» в «ПСЖ». Думайте.
9. Анхель Ди Мария - €179 млн.
Аргентинец мог бы посостязаться за место в топ-3. Нужно было лишь родиться на 10 лет позже.
10. Златан Ибрагимович - €169 млн.
А вот и он. Златан совсем скоро покинет этот список, но здорово его здесь видеть.
Вы же заметили, что это футбольный рейтинг, в котором нет Лео Месси?
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Судя по топу, Роналду должен был перейти в другой клуб за > €153млн чтобы обойти Неймара. Это нереально в том положении и в том возрасте.
а гаспачо - безтолковый бегунок из мю