Неймар перешел в «Аль-Хилаль» и снова стал самым дорогим игроков по трансферным расходам в истории футбола.

Ранее пальму первенства удерживал Ромелу Лукаку, который обошелся «Интеру», «Челси» и «Ман Юнайтед» суммарно более чем в €300 млн.

А вообще рейтинг довольно любопытный.

1. Неймар - €400 млн.

Более 50% от общей суммы (€222 млн) было оплачено «ПСЖ». Тем не менее, «Барса» тоже потратилась, перевезя игрока из «Сантоса», а «Аль-Хилалю» же бразилец обошелся в €90 млн. Все ли это?

2. Ромелу Лукаку - €333,3 млн.

Семь трансферов за карьеру. Не стоит удивляться.

3. Криштиану Роналду - €247 млн.

Теоретически Криштиану мог бы оказаться даже на первой позиции, если бы не разорвал контракт с «Юнайтед», а ушел бы за солидную компенсацию в трансферное окно.

4. Усман Дембеле - €220 млн.

Француз имеет все шансы вырваться на первое место. Нужно лишь подождать 5-6 лет. А если бы не специальный пункт в контракте с «Барсой», то, вероятно, он уже был бы в тройке лидеров.

5. Альваро Мората - €189 млн.

Внезапно. В Испании существует мнение, что с помощью Мораты клубы отмывают деньги. На этом и закончим.

6-7. Филиппе Коутиньо, Антуан Гризманн - €180 млн.

Постаралась «Барселона» Бартомеу.

8. Килиан Мбаппе - €180 млн.

Мы привыкли, что главный актив «ПСЖ» всегда связан с большими деньгами, но здесь он пока не преуспел. С другой стороны, это сумма за один трансфер из «Монако» в «ПСЖ». Думайте.

9. Анхель Ди Мария - €179 млн.

Аргентинец мог бы посостязаться за место в топ-3. Нужно было лишь родиться на 10 лет позже.

10. Златан Ибрагимович - €169 млн.

А вот и он. Златан совсем скоро покинет этот список, но здорово его здесь видеть.

Вы же заметили, что это футбольный рейтинг, в котором нет Лео Месси?