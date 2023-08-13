Фанат «Аякса» пообещал, что приедет в Жирону, если ему ответит Блинд. Не поверите, что было дальше
Чудеса случаются.
Этим летом экс-защитник «Аякса» и «МЮ» Дэйли Блинд после половины сезона в «Баварии» стал свободным агентом. Опытного голландца позвали в «Жирону», где он сходу стал основным.
Болельщик «Аякса» под ником Seventeenblind решил испытать удачу и написал твит следующего содержания: «Если Дэйли понравится мое сообщение или он ответит на него, то тогда я поеду в Жирону и куплю все три комплекта формы клуба с фамилией Блинд и 17 номером».
Парень решил не упрощать себе жизнь и даже не отметил Дэйли. Однако этого не понадобилось, так как через пару часов он внезапно получил ответ от кумира.
«Дай мне знать когда [приедешь]. Организую для тебя футболку».
«Как мило! Обязательно дам тебе знать», − ответил счастливый фанат.
Оказывается, что делать хорошие и добрые дела очень просто.
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