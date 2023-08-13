Гаспачо
Блог

Фанат «Аякса» пообещал, что приедет в Жирону, если ему ответит Блинд. Не поверите, что было дальше

Жирона Жирона
Аякс Аякс
Клубы Клубы
высшая лига Нидерланды высшая лига Нидерланды
Ла Лига Ла Лига
Дэйли Блинд Дэйли Блинд
болельщики болельщики
Футбол Футбол

Чудеса случаются.

Этим летом экс-защитник «Аякса» и «МЮ» Дэйли Блинд после половины сезона в «Баварии» стал свободным агентом. Опытного голландца позвали в «Жирону», где он сходу стал основным.

Болельщик «Аякса» под ником Seventeenblind решил испытать удачу и написал твит следующего содержания: «Если Дэйли понравится мое сообщение или он ответит на него, то тогда я поеду в Жирону и куплю все три комплекта формы клуба с фамилией Блинд и 17 номером».

Парень решил не упрощать себе жизнь и даже не отметил Дэйли. Однако этого не понадобилось, так как через пару часов он внезапно получил ответ от кумира.

«Дай мне знать когда [приедешь]. Организую для тебя футболку».

«Как мило! Обязательно дам тебе знать», − ответил счастливый фанат.

Оказывается, что делать хорошие и добрые дела очень просто.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ParvizLNDRreal
Для Блинда это потратить пару часов времени, увидеться с человеком дать ему футболку. А для чувака это приключение на всю жизнь. Внукам будет рассказывать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий