Гаспачо
Блог

🤯 Центр CIES удивил статистикой из Испании. Оказывается, что «Реал» и «Барса» больше всех в Ла Лиге доверяют молодым!

Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ла Лига Ла Лига
Алекс Бальде Алекс Бальде
Родриго Родриго
Барселона Барселона
Гави Гави
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Центр футбольных исследований CIES Football Obs представил статистику самых «опытных» молодых игроков Ла Лиги.

В расчет брались футболисты до 23 лет. Учитывалось среднее количество проведенных на поле минут за матч в прошлом сезоне.

Результаты впечатляют. Оказалось, что 19-летний Гави является самым «играющим» молодым футболистом лиги. В среднем он проводит на поле 81,3 минут.

Далее идут три футболиста «Реала»: Родриго (81,2), Камавинга (79,8), Беллингем (77,7). Замыкает пятерку еще один каталонец - Алекс Бальде (73,6).

Похоже, что топ-клубы делают ставку на молодых?

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Белингем тут что делает?)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
buryat
Не совсем объективаня подборка. Если что, например, Винисиусу 23 года только в июле исполнилось, и весь прошлый сезон отыграл в 22-летнем возрасте, но в статистике он не учитывается) И где там Беллингем успел в прошлом сезоне столько за Реал набегать - ещё большая загадка.
И это только самый явный случай, наверняка есть и другие подобные.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tyrone Woodley
Просто назовите одну фамилию того воспитанника которого Анчелотти приблизил к основе Реала...
Было бы странно если купленный за 100+ млн сел на лавку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
cektor
Белингем один матч сыграл .... лишний в этом списке
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Все таки 80 минут Гави и 80 минут Камавинги - это немного разные 80 минут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий