7 комментариев

🤯 Центр CIES удивил статистикой из Испании. Оказывается, что «Реал» и «Барса» больше всех в Ла Лиге доверяют молодым!
Центр футбольных исследований CIES Football Obs представил статистику самых «опытных» молодых игроков Ла Лиги.
В расчет брались футболисты до 23 лет. Учитывалось среднее количество проведенных на поле минут за матч в прошлом сезоне.
Результаты впечатляют. Оказалось, что 19-летний Гави является самым «играющим» молодым футболистом лиги. В среднем он проводит на поле 81,3 минут.
Далее идут три футболиста «Реала»: Родриго (81,2), Камавинга (79,8), Беллингем (77,7). Замыкает пятерку еще один каталонец - Алекс Бальде (73,6).
Похоже, что топ-клубы делают ставку на молодых?
И это только самый явный случай, наверняка есть и другие подобные.
Было бы странно если купленный за 100+ млн сел на лавку.