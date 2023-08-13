7 комментариев

Центр футбольных исследований CIES Football Obs представил статистику самых «опытных» молодых игроков Ла Лиги.

В расчет брались футболисты до 23 лет. Учитывалось среднее количество проведенных на поле минут за матч в прошлом сезоне.

Результаты впечатляют. Оказалось, что 19-летний Гави является самым «играющим» молодым футболистом лиги. В среднем он проводит на поле 81,3 минут.

Далее идут три футболиста «Реала»: Родриго (81,2), Камавинга (79,8), Беллингем (77,7). Замыкает пятерку еще один каталонец - Алекс Бальде (73,6).

Похоже, что топ-клубы делают ставку на молодых?