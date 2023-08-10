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Самый дорогой − «Кадиса», самый дешевый − «Гранады». Гайд по абонементам клубов Ла Лиги

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От самого дешевого к самому дорогому.

Испанское издание Marca проанализировало абонементную программу всех двадцати клубов Ла Лиги на сезон-2023/24. Выяснилось, что самые дешевые сезонные билеты у «Гранады» − 175 евро, которая в этом году вернулась в элиту.

Самый дорогой стартовый пакет у «Кадиса» − 450 евро, который в прошлом сезоне занял лишь шестнадцатое место в таблице. В топе еще две команды, не хватающих звезд с неба − «Альмерия» (390 евро) и «Жирона» (370 евро).

Обладатель серебра прошлого сезона «Мадрид» занял по стоимости абонемента лишь седьмую строку − 286 евро. Однако есть нюанс: самое дорогое предложение у «королевского клуба» в 2307 евро − бесспорное лидерство с большим отрывом. Все дело в том, что в него, скорее всего, входит большое количество VIP-привилегий.

Действующий чемпион Ла Лиги «Барселона» на двенадцатом месте. Самый дешевый абонемент обойдется в 250 евро, а самый дорогой − в 870, что почти в три раза дешевле, чем у конкурента по класико. Болельщики клуба уточнили, что из-за переезда на другой стадион (на «Камп Ноу» идет реконструкция), цена упала на 15-20%. Однако в следующем сезоне стоит ждать серьезного роста стоимости. В последние годы абонемент в Барселона стоил на 50% дешевле, чем в Мадриде.

Полная таблица стоимости абонементов Ла Лиги на сезон-2023/24 выглядит так:

2 комментария

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Геворг Григорян
А что такие дорогие билеты у клуба на 16 месте, кто на них ходить будет. Лучше пойти на матч барсы. И не дорого, и круто!
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Bronislav Malchevski
Ответ Геворг Григорян
А что такие дорогие билеты у клуба на 16 месте, кто на них ходить будет. Лучше пойти на матч барсы. И не дорого, и круто!
вроде бы в Кадисе только один элитный клуб, а в Мадриде и Барселоне их много, наверно поэтому
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