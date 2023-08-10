Гаспачо
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Честность дня. Новичок «Альмерии» правдиво ответил о своих чувствах от трансфера в «Мальорку»

Иддрису Баба Иддрису Баба
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Программную речь не заготовил.

27-летний воспитанник «Мальорки» Идриссу Баба провел за родной клуб 150 матчей и похоже, что собирался оставаться на острове до конца карьеры. Однако руководство решило иначе и отпустило ганца в «Альмерию».

Хавбек прилетел в местный аэропорт, где его поймал журналист. Далее у них состоялся разговор из которого можно легко понять, насколько игрок доволен тем, что продолжит карьеру в другом городе и другой команде.

− Ты доволен тем, что подписал контракт с «Альмерией»?

− Чувствую себя ни хорошо, ни плохо.

Похоже, что пока хавбек находился в самолете, он постиг дзен и просто смирился с судьбой.

По данным SER Deportivos Baleares, «Мальорка» получила португальского полузащитника «Альмерии» Саму Кошту, а сама отдала Идриссу Баба и 2,5 млн евро. Кроме этого «Альмерия» сохранила за собой 20% от последующей перепродажи Кошты.

Португалец, в отличии от коллеги, оказался больше рад переезду.

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