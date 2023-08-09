Гаспачо
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«Выдайте «Оскар» этому актеру!» Защитник «Галатасарая» показал, как надо симулировать в футболе профессионально😅

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По конспектам Луиса Суареса работает.

24-летний датский защитник «Галатасарая» Виктор Нельссон продемонстрировал высочайший уровень симуляции фола. Луис Суарес наверняка поаплодировал бы такому исполнению.

В 2020 году датчанин отказался от перехода в ЦСКА и отправился в Турции. Ожидается, что и «Галатасарай» защитник вскоре покинет - на его позицию клуб уже подписал Серхио Рамоса, ранее выступавшего за «ПСЖ» и «Реал».

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