🧹🤡 Мемы про женский футбол! Боремся за равноправие вместе с Меган Рапино
Нынешний год, пожалуй, самый важный в истории женского футбола, который стремится не только к равенству в гонорарах с мужским, но и к такой же любви и вниманию со стороны болельщиков.
Что ж, давайте не будем отходить от трендов. Мемы про мужской футбол вы уже видели, а теперь обратимся к женскому. Хотя может это и не мемы...
«Женская ЛЧ».
«Лучше никогда, чем поздно».
«МЮ» стоит присмотреться.
Это уже классика.
Нас этим уже не удивишь.
«Шах и мат, оптимисты! Три автогола за тайм».
Разгадайте сами.
«Спасите «Томь»!
Награда лучшему игроку матча в чемпионате Парагвая среди женщин. Кстати, хорошие кастрюли.
И не поспоришь.
Будете смотреть женский футбол, любители ситкомов?
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