Нынешний год, пожалуй, самый важный в истории женского футбола, который стремится не только к равенству в гонорарах с мужским, но и к такой же любви и вниманию со стороны болельщиков.

Что ж, давайте не будем отходить от трендов. Мемы про мужской футбол вы уже видели, а теперь обратимся к женскому. Хотя может это и не мемы...

«Женская ЛЧ».

«Лучше никогда, чем поздно».

«МЮ» стоит присмотреться.

Это уже классика.

Нас этим уже не удивишь.

«Шах и мат, оптимисты! Три автогола за тайм».

Разгадайте сами.

«Спасите «Томь»!

Награда лучшему игроку матча в чемпионате Парагвая среди женщин. Кстати, хорошие кастрюли.

И не поспоришь.

Будете смотреть женский футбол, любители ситкомов?