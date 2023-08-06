В 2014-м 22-летний Марио Гетце забил решающий мяч на чемпионате мира в Бразилии, оставив Лео Месси в шаге (действительно в шаге) от трофея.

С каждым годом усиливалось ощущение, что Лео так и не возьмет трофей со сборной, в 2016-м Месси даже объявил об уходе из сборной. Быстро вернулся, но на ЧМ-2018 вылетел от сборной Франции.

В 2022-м Месси снова дотащил сборную до финала ЧМ: играл против французов, а наблюдал за ним Марио Гетце вместе с трехлетним сыном Римом. Похоже, Марио был искренне рад за Лео.