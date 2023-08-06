Гаспачо
Блог

Жизнь – лучший драматург. В 2014-м 22-летний Гетце оставил Месси без главной мечты, а спустя 8 лет вместе с сыном смотрел, как Лео выигрывает ЧМ

Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Ла Лига Ла Лига
МЛС МЛС
ПСЖ ПСЖ
Марио Гетце Марио Гетце
Футбол Футбол

В 2014-м 22-летний Марио Гетце забил решающий мяч на чемпионате мира в Бразилии, оставив Лео Месси в шаге (действительно в шаге) от трофея.

С каждым годом усиливалось ощущение, что Лео так и не возьмет трофей со сборной, в 2016-м Месси даже объявил об уходе из сборной. Быстро вернулся, но на ЧМ-2018 вылетел от сборной Франции.

В 2022-м Месси снова дотащил сборную до финала ЧМ: играл против французов, а наблюдал за ним Марио Гетце вместе с трехлетним сыном Римом. Похоже, Марио был искренне рад за Лео.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Bob Ganiev
а Месси ведь тогда сделал всё для победы Аргентины. даже в финале выводил 1-1 с вратарем своих ребят. а гелевый верблюд даже из группы не вышел, но продалжал кляньчить ЗМ.
Мессиглоры всегда найдут повод упрекнуть Роналду в чём-то. Я, хоть и считаю Месси лучше, не стебусь над Кришем, он отличный игрок, возможно не с лучшим характером, но никто из нас не идеален.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а Месси ведь тогда сделал всё для победы Аргентины. даже в финале выводил 1-1 с вратарем своих ребят. а гелевый верблюд даже из группы не вышел, но продалжал кляньчить ЗМ.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий