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Жозе Моуринью объяснил, почему отказал двум клубам из Саудовской Аравии

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Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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Жозе Моуринью подтвердил, что с ним связывались из Саудовской Аравии с предложением возглавить один из их лучших клубов страны.

 

«Этим летом я получил два предложения из Саудовской Аравии: от «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли». Я думал об этом, но еще до встречи с представителями клубов я сказал «Роме», что не приму их предложение. Когда я пришел домой, то подтвердил это и своей семье», - цитирует Жозе Моуринью Джанлука Ди Марцио.

«С одной стороны, я чувствую себя заложником собственных слов, сказанных в Будапеште перед финалом Лиги Европы о том, что я хочу остаться в Риме. Но с другой стороны, если вы меня спросите, единственная ли это причина для отказа – нет, не единственная».

«Аль-Хиляль» в итоге подписал соглашение с португальским успешным и эксцентричным тренером Жорже Жезусом.

1 комментарий

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2 финала и 1 еврокубк за последние 2 года.
Да, Жозе не торт уже, но ехать в СА ему точно рано.
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