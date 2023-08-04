Гаспачо
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Находчивость дня. Игрок «Аль-Садда» подкараулил ошибку вратаря иракского клуба

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Багдад Бунеджа Багдад Бунеджа
Футбол Футбол

Ужасная коммуникация в команде.

В четвертьфинале арабского Кубка чемпионов произошел курьезный случай. В игре катарского «Аль-Садда» и иракского «Аль-Шорта» форвард Багдад Бунеджа, которого пару лет назад отправляли в «Барселону», ловко обманул вратаря.

Бунеджа дождался, пока Ахмед Басил во время ввода мяча положит снаряд на поле, оббежал его и отдал передачу на одноклубника.

Акрам Афиф, другая легенда «Аль-Садда», подхватил мяч и отправил его в пустые ворота. Катарец в сезоне-2016/2017 отыграл в Ла Лиге пару матчей за «Спортинг» из Хихона.

Катарскому клубу такая прекрасная задумка игроков совсем не помогла, так как на тот момент счет уже был 1:4. «Аль-Шорта» вышел в полуфинал Кубка.

2 комментария

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Катарский Хави
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Где-то хихикает Аршавин вспоминая Левинца. 😏
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