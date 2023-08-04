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«Рексхэм» Рейнольдса стартовал в четвертом дивизионе. На первый матч пришел Росомаха

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Расширение звездного состава.

Валлийский «Рексхэм», который стал настоящим явлением не только в английском, но и европейском футболе, сегодня стартовал в четвертом дивизионе. Команда голливудских звезд Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни в первом же матче попала на «МК Донс» − клуб, который за 19 лет своего существования поднялся до чемпионшипа, но за несколько сезонов упал до Д4.

К сожалению для «Рексхэма», команда проиграла со счетом 3:5. Дубль на счету Джонатана Леко, который в АПЛ играл за «Вест Бромвич». Валлийцам пришлось очень трудно без своего лидера Пола Маллина, который все еще восстанавливается от травмы, полученной в товарищеском матче против «МЮ».

На старт сезона приехали владельцы клуба, которые не отказывали в фото местным болельщикам. Фанаты «красных драконов» очень недолго скептически относились к американцам, так как быстро поняли, что цели у них общие − процветание клуба и вывод его на новый уровень.

Кроме Рейнольдса и МакЭлхенни был и другой не менее звездный гость. На старт сезона пожаловал целый Хью Джекман, известный ролью Росомахи, Ван Хельсинга, Жана Вальжана из «Отверженные» и Роберта Энджера из «Престижа». Конечно же, он приехал в Уэльс по приглашению друзей − Райана и Роба.

По слухам Райан Рейнольдс и Хью Джекман встретятся на съемочной площадке третьей части «Дэдпула», где исполнят давно знакомые роли.

4 комментария

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"По слухам" ? Там уже давно все известно, у sports все слухи:)
+4
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Ответ Yri Yrov
жёлтый россомаха отбрасывает меня на начало нулевых.
Топовый мультсериал был.
+4
0
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жёлтый россомаха отбрасывает меня на начало нулевых.
+3
-1
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Ответ Денис Мартин
Топовый мультсериал был.
истину глаголишь
0
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