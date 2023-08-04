Расширение звездного состава.

Валлийский «Рексхэм», который стал настоящим явлением не только в английском, но и европейском футболе, сегодня стартовал в четвертом дивизионе. Команда голливудских звезд Райана Рейнольдса и Роба МакЭлхенни в первом же матче попала на «МК Донс» − клуб, который за 19 лет своего существования поднялся до чемпионшипа, но за несколько сезонов упал до Д4.

К сожалению для «Рексхэма», команда проиграла со счетом 3:5. Дубль на счету Джонатана Леко, который в АПЛ играл за «Вест Бромвич». Валлийцам пришлось очень трудно без своего лидера Пола Маллина, который все еще восстанавливается от травмы, полученной в товарищеском матче против «МЮ».

На старт сезона приехали владельцы клуба, которые не отказывали в фото местным болельщикам. Фанаты «красных драконов» очень недолго скептически относились к американцам, так как быстро поняли, что цели у них общие − процветание клуба и вывод его на новый уровень.

Кроме Рейнольдса и МакЭлхенни был и другой не менее звездный гость. На старт сезона пожаловал целый Хью Джекман, известный ролью Росомахи, Ван Хельсинга, Жана Вальжана из «Отверженные» и Роберта Энджера из «Престижа». Конечно же, он приехал в Уэльс по приглашению друзей − Райана и Роба.

По слухам Райан Рейнольдс и Хью Джекман встретятся на съемочной площадке третьей части «Дэдпула», где исполнят давно знакомые роли.