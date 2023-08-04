«Лучшая ошибка в мире». Криштиану Роналду перепутал номер и осчастливил фанатку 📱
Криштиану Роналду случайно осчастливил фанатку. В сети завирусилось забавное видео, португалец хотел позвонить другу в отеле, но ошибся номером, попав на незнакомую девушку.
Счастливицу зовут Халиме Боланд, она представилась телеведущей и, по ее словам, эта ошибка стала лучшей в мире.
Диалог:
– Привет!
– Привет!
– Наверное, я набрал неправильный номер. Это Криштиану.
– Криштиану Роналду?
– Ага..
– Да ладно! НЕТ, РЕАЛЬНО?
– Да) Но я пытался позвонить своему другу, сорри, ахах)
– Я ТОЖЕ ТВОЯ ПОДРУГА!!!
– Чем ты занимаешься?
– Я телеведущая, селебрити.
– Аа, извини, я позвонил по ошибке.
– Нет, ты что! Это лучшая ошибка в мире!
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