Гаспачо
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«Лучшая ошибка в мире». Криштиану Роналду перепутал номер и осчастливил фанатку 📱

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Криштиану Роналду случайно осчастливил фанатку. В сети завирусилось забавное видео, португалец хотел позвонить другу в отеле, но ошибся номером, попав на незнакомую девушку.

Счастливицу зовут Халиме Боланд, она представилась телеведущей и, по ее словам, эта ошибка стала лучшей в мире.

Диалог:

– Привет!

– Привет!

– Наверное, я набрал неправильный номер. Это Криштиану.

– Криштиану Роналду?

– Ага..

– Да ладно! НЕТ, РЕАЛЬНО?

– Да) Но я пытался позвонить своему другу, сорри, ахах)

– Я ТОЖЕ ТВОЯ ПОДРУГА!!!

– Чем ты занимаешься?

– Я телеведущая, селебрити.

– Аа, извини, я позвонил по ошибке.

– Нет, ты что! Это лучшая ошибка в мире!

3 комментария

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Афтар, прежде чем постить желтушние новости в духе «Подслушано Климовим», неплохо било б проверить видос на предмет фейка. Ето ж натуральная нейросетка, разоблаченная, к слову, в ту же секунду: https://twitter.com/TimelineCR7/status/1687612644205965312?t=xNPct_3RPDF4iy1J13vnZQ&s=19
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Португалец7 является настоящим культовым героем нашего времени
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На всякий случай я тоже всегда снимаю на видео свой телефон, когда мне кто-то звонит
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