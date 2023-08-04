Криштиану Роналду случайно осчастливил фанатку. В сети завирусилось забавное видео, португалец хотел позвонить другу в отеле, но ошибся номером, попав на незнакомую девушку.

Счастливицу зовут Халиме Боланд, она представилась телеведущей и, по ее словам, эта ошибка стала лучшей в мире.

Диалог:

– Привет!

– Привет!

– Наверное, я набрал неправильный номер. Это Криштиану.

– Криштиану Роналду?

– Ага..

– Да ладно! НЕТ, РЕАЛЬНО?

– Да) Но я пытался позвонить своему другу, сорри, ахах)

– Я ТОЖЕ ТВОЯ ПОДРУГА!!!

– Чем ты занимаешься?

– Я телеведущая, селебрити.

– Аа, извини, я позвонил по ошибке.

– Нет, ты что! Это лучшая ошибка в мире!