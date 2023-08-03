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Дом Маттео Гендузи, где находились его жена и дочка, ограбили. Игроку сообщили эти новости прямо на поле — его реакция попала на видео 😱😨

Марсель Марсель
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Кошмар.

В дом Маттео Гендузи ворвались грабители, когда сам футболист участвовал в матче против леверкузенского «Байера». В этот момент там находились жена и дочка игрока, но, к счастью, закончилось все довольно благополучно.

По информации от французского новостного агентства La Provence, около 22:30 в дом полузащитника в Кассисе преступники разбили окно спальни и пробрались в дом. Они взяли часы Rolex, которые, как утверждается в газете, стоят 172 000 фунтов стерлингов, но после их спугнула жена игрока. Грабители не ожидали, что в доме кто-то есть и быстро покинули место преступления.

Гендузи не мог знать об ужасе, который пережила его семья, потому что находился в это время на поле. Однако сотрудники клуба решили немедленно оповестить полузащитника и подозвали его к боковой линии — этот момент попал на видео, которое снимал один из болельщиков.

Страшно представить, что в эту секунду пережил Гендузи. На счастье, никто не пострадал.

Однако футболистам во Франции явно пора озаботиться хорошей сигнализацией и охраной.

3 комментария

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Зачем оповещать вот так? раз все хорошо, связались бы с женой по видеозвонку, заменили Гендузи и дали мобилу. И чувак своими глазами видит что пронесло и ничего им не угрожает
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