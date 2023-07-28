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«Герта» записала на свой счет уникальное достижение: три брата на поле и тренер-отец на бровке

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Повторить будет очень сложно.

Берлинская «Герта» неудачно стартовала во второй Бундеслиге. В первом туре сезона-2023/2024 команда Пала Дардаи-старшего с минимальным счетом в гостях проиграла «Фортуне». Однако этот матч все равно запомнится надолго.

«Герта» установила уникальное достижение для немецкого футбола, повторить которое будет сложно или вообще невозможно: на поле находились одновременно три родных брата, а тренировал их при этом отец.

Главный тренер берлинского клуба Пал Дардаи-старший выпустил в основном составе сына-опорника Мартона Дардаи. На 30-й минуте травму получил Мартен Винклер и вместо него появился форвард Пал Дардаи-младший. В конце игры защитника Паскаля Клеменса заменил хавбек Бенс Дардаи, что поставило точку в этом семейном квадрупле.

Все трое братьев − Пал, Мартон и Бенс − родились в Берлине, когда их отец выступал за всю ту же «Герту». Старшему Палу − 24 года, а самому младшему, Бенсу, всего 17 и это его дебют за клуб. Все трио − воспитанники берлинского футбола.

Пользователь Reddit под ником TheCatInTheHatThings объяснил, как стала возможной такая ситуация:

«Все братья Дардаи достаточно хороши, причем Бенс, самый младший, пожалуй, самый талантливый. Главная причина, почему они все играют, в том, что у «Герты» нет полузащитников и нет денег. Берлинский клуб вложил огромные деньги в посредственных игроков и вылетел из Бундеслиги. Они смогли избавиться от большинства из них, но денег на новых игроков все равно нет. К счастью, у клуба есть очень хорошая молодежная структура и все вакансии заполнились молодыми игроками. К ним относятся Бенс и Мартон Дардаи.

Пал-младший перешел в первую команду пару лет назад. Он уходил из «Герты» в Венгрию, где показал хорошую статистику, а теперь вернулся назад».

Похоже, что в «Герте» нет никакого блата. Просто так сложились обстоятельства.

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