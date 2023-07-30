7 комментариев

📸 К класико готовы! Изучаем составы команд и смотрим на атмосферу в Далласе, где совсем скоро встретятся «Реал» и «Барса»
В американский Даллас приехала классика испанского футбола. Город и стадион готовы принимать европейских гостей.
Анчелотти и Хави уже определились с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут матча.
«Реал» выйдет в таком составе:
А за «Барсу» матч начнут эти игроки:
У стадиона царит атмосфера дружелюбия. Фанаты обеих команд разгуливают вокруг стадиона и даже делают совместные фото.
Матч еще не начался, а в городе уже жарко. Журналистка Елена Кондис сообщает, что в Далласе температура поднялась до 39 градусов. Надеемся, на арене будут работать кондиционеры.
Класико стартует ровно в полночь по московскому времени. Попросим вселенную о красивом футболе.
Кто станет победителем в этот раз? Делитесь аргументированным мнением в комментах!
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