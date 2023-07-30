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📸 К класико готовы! Изучаем составы команд и смотрим на атмосферу в Далласе, где совсем скоро встретятся «Реал» и «Барса»

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В американский Даллас приехала классика испанского футбола. Город и стадион готовы принимать европейских гостей.

Анчелотти и Хави уже определились с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут матча.

«Реал» выйдет в таком составе:

А за «Барсу» матч начнут эти игроки:

У стадиона царит атмосфера дружелюбия. Фанаты обеих команд разгуливают вокруг стадиона и даже делают совместные фото.

Матч еще не начался, а в городе уже жарко. Журналистка Елена Кондис сообщает, что в Далласе температура поднялась до 39 градусов. Надеемся, на арене будут работать кондиционеры.

Класико стартует ровно в полночь по московскому времени. Попросим вселенную о красивом футболе.

Кто станет победителем в этот раз? Делитесь аргументированным мнением в комментах!

7 комментариев

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Asker Nourusov
желаю победы сильнейшим , и желательно без травм( впереди новый сезон)))
+5
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Aymammet Baylyyew
Удачи барсе ждём хорошего матча много голов
+3
-3
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Игорь Климов
Барселона удачи и победы!
+4
-4
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Артём Поддубный
оба составные боевые. интересным Классико попахивает. посмотрим на молодежь Реала в деле.
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barsafun
по составам видно, что для данного противостояния товарищеских матчей не существует 😄
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Нефанатик
В класико все по классике. Тащат Барсу. Чистый гол не засчитали) атаку останавливают, из-за того, что араухо за голову схватился за пределами поля
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