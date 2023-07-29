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Саудовская лига − пятая по расходам на трансферы в мире. Потратили больше, чем Ла Лига

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До закрытия трансферного окна еще месяц.

Этим летом с первых полос газет и с первых страниц сайтов не сходят новости про трансферы в Саудовскую Аравию. Нефтеденьги засасывают всех игроков, которые плохо лежат.

Лига поражает именами и средствами, которые тратятся на новых игроков. Но не стоит забывать и про зарплатные ведомости, которым скоро позавидуют многие европейских клубы.

К примеру, несколько источников подтвердили, что только на Килиана Мбаппе готовы потратить около миллиарда евро. Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил в «Аль-Иттифаке» зарплату в 700 тысяч фунтов в неделю.

Карим Бензема, Нголо Канте и Роберто Фирмино уже отправились в Саудовскую Про-Лигу. Причем все тройка также получила солидную зарплату.

Сайт Transfermarkt раскрыл точную сумму трансферных расходов всех клубов высшего дивизиона Саудовской Аравии. Неудивительно, что траты клубов с Ближнего Востока стали выше, чем у Ла Лиги, которая явно вошла в режим экономии.

С показателем 300,6 млн евро саудовская лига занимает пятое место по летним тратам на трансферы. Выше нее только АПЛ (1,34 млрд), Серия А (520,9 млн), Лига 1 (456 млн) и Бундеслига (448,2 млн).

20 клубов Ла Лиги вместе потратили летом 249,8 млн евро. При этом большая часть суммы на совести «Мадрида» − за 103 млн евро был куплен Джуд Беллингем, а на за Арду Гюлера заплатили еще 20 млн.

Саудовцы еще могут продвинуться в рейтинге, если им удастся уломать Килиана Мбаппе. В ближайшее время также ожидается трансфер Садьо Мане из «Баварии» в «Аль-Наср».

4 комментария

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Rister81
Спасибо Тебасу)) Пару лет назад Лига была лучшей в мире,а сейчас Севилья,победитель ЛЕ продает весь состав,чтобы вписаться в лимит и отдать долги.. Не удивительно,что арабы скупают клубы Англии,Испания слишком консервативная
+13
-1
+12
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Panurge From hell
Ответ Rister81
Спасибо Тебасу)) Пару лет назад Лига была лучшей в мире,а сейчас Севилья,победитель ЛЕ продает весь состав,чтобы вписаться в лимит и отдать долги.. Не удивительно,что арабы скупают клубы Англии,Испания слишком консервативная
7-8 лет назад лучшая команда АПЛ заняла бы 4-5 место в ЛаЛиге.Сейчас чемпион ЛаЛиги беднее команд,борющихся за выживание в АПЛ
+4
0
+4
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Nike of FW
Тебас топчег ..... создает условия где деньги тратить может только 1 клуб
+2
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Nike of FW
дебютант премьер лиги Бернли потратил больше (65.7 млн) чем Барса , Атлетико ,Атлетик , Сосьедад , Севилья , Вильяреал и Бетис вместе взятые (55.6 млн)
+1
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