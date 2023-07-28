Сборная самых дорогих игроков Ла Лиги: здесь только один футболист не из «Реала» и «Барселоны»
Ничего неожиданного.
Самым дорогим футболистом испанского чемпионата ожидаемо стал Винисиус - его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро. На втором месте - новичок «Реала» Джуд Беллингем.
Самым «дешевым» игроком такой сборной стал, как ни странно, поляк Роберт Левандовски - нападающего «Барселоны», которому летом исполнится 35 лет, оценили в 30 миллионов евро. Напомним, прошлым летом поляк перешел в «Барсу» за 45 миллионов евро.
Единственным представителем не «Реала» и «Барселоны» стал 25-летний аргентинец из «Атлетико» - трансферная стоимость защитника - 35 миллионов евро.
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