Ничего неожиданного.

Самым дорогим футболистом испанского чемпионата ожидаемо стал Винисиус - его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро. На втором месте - новичок «Реала» Джуд Беллингем.

Самым «дешевым» игроком такой сборной стал, как ни странно, поляк Роберт Левандовски - нападающего «Барселоны», которому летом исполнится 35 лет, оценили в 30 миллионов евро. Напомним, прошлым летом поляк перешел в «Барсу» за 45 миллионов евро.

Единственным представителем не «Реала» и «Барселоны» стал 25-летний аргентинец из «Атлетико» - трансферная стоимость защитника - 35 миллионов евро.