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Сборная самых дорогих игроков Ла Лиги: здесь только один футболист не из «Реала» и «Барселоны»

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Ничего неожиданного.

Самым дорогим футболистом испанского чемпионата ожидаемо стал Винисиус - его трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро. На втором месте - новичок «Реала» Джуд Беллингем.

Самым «дешевым» игроком такой сборной стал, как ни странно, поляк Роберт Левандовски - нападающего «Барселоны», которому летом исполнится 35 лет, оценили в 30 миллионов евро. Напомним, прошлым летом поляк перешел в «Барсу» за 45 миллионов евро.

Единственным представителем не «Реала» и «Барселоны» стал 25-летний аргентинец из «Атлетико» - трансферная стоимость защитника - 35 миллионов евро.

5 комментариев

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Mokka Keane
Ответ войд
Интересно,найдётся ли клуб который выложит 120 лям за двух каталонских брусков?)
Эти бруски в этом сезоне Ла лигу взяли, но какая разница
+7
-5
+2
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войд
Ответ Mokka Keane
Эти бруски в этом сезоне Ла лигу взяли, но какая разница
Они же слили два еврокубка,но какая разница)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
войд
Интересно,найдётся ли клуб который выложит 120 лям за двух каталонских брусков?)
+2
-2
0
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Panurge From hell
Боули за зимнее ТЗ потратил деньги,равные стоимостью всего этого состава за исключением Винисиуса и так и не смог выбить Кристал Пэлас с 11 места АПЛ.
+1
-1
0
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predMBAPPE
Ответ войд
Интересно,найдётся ли клуб который выложит 120 лям за двух каталонских брусков?)
Этих брусков на опилки Винипуха Родриго и Биллингема не обменяют даже с доплатой 😎
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