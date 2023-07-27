Гаспачо
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Антонелле это не понравится: на скамейке запасных «Интер Майами» Месси игриво общался со своей известной фанаткой😱😱😱

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Камилла Кабельо обожает Лео.

На протяжении всего матча с «Аталантой», в котором Лео отличился дважды, Камилла наблюдала за игрой аргентинца с кромки поля.

Камилле 26 лет, она родом с Кубы. Она получила известность после участия в телевизионном шоу The X Factor в 2012 году.

Обои Камила Кабелло, Camila Cabello, beauty, 4k, Знаменитости #16252

В ожидании Лео, певица успела сделать фото с владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом.

А когда Месси заменили, она тут же отправилась к скамейке запасных. Лео одарил ее очень «интересным взглядом».

Именно это фото Кабельо позже выложила у себя в сторис, назвав Лионеля GOAT.

Можно предположить что дома Месси ждет «серьезный» разговор😅

8 комментариев

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Игорь Климов
Лео Месси настоящий семьянин, всё это пустые домыслы журналистов.
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Вадим Сидоров
Такая стройняшка была в Fifth Harmony и шикарно двигалась
А сейчас превратилась в Камиллу Кобыльо)
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Полуэктов Пётр
Мне кажется, что это уже оскорбление Антонеллы: предполагать, что она такая сумасшедшая, что ей может не понравится, что муж просто общался с женщиной.
Я вообще не уверен, что такое девушки существуют, не встречал никогда.
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Данил Тармасинов
Ой, какой неудачный ракурс поймали фотографы на правом фото в верхнем коллаже текста
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zukarello
Ему теперь ни с кем нельзя общаться?
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kisliy33
певица? хм...
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Kaloyan Yalamov
Ответ Игорь Климов
Лео Месси настоящий семьянин, всё это пустые домыслы журналистов.
Главное писать, читать то будут, тиражи больше, отработали "на совесть" короче )))
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Игорь Климов
Ответ Kaloyan Yalamov
Главное писать, читать то будут, тиражи больше, отработали "на совесть" короче )))
Да, это их работа - что-то писать)
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