8 комментариев

Камилла Кабельо обожает Лео.

На протяжении всего матча с «Аталантой», в котором Лео отличился дважды, Камилла наблюдала за игрой аргентинца с кромки поля.

Камилле 26 лет, она родом с Кубы. Она получила известность после участия в телевизионном шоу The X Factor в 2012 году.

В ожидании Лео, певица успела сделать фото с владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом.

А когда Месси заменили, она тут же отправилась к скамейке запасных. Лео одарил ее очень «интересным взглядом».

Именно это фото Кабельо позже выложила у себя в сторис, назвав Лионеля GOAT.

Можно предположить что дома Месси ждет «серьезный» разговор😅