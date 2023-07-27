8 комментариев

Антонелле это не понравится: на скамейке запасных «Интер Майами» Месси игриво общался со своей известной фанаткой😱😱😱
Камилла Кабельо обожает Лео.
На протяжении всего матча с «Аталантой», в котором Лео отличился дважды, Камилла наблюдала за игрой аргентинца с кромки поля.
Камилле 26 лет, она родом с Кубы. Она получила известность после участия в телевизионном шоу The X Factor в 2012 году.
В ожидании Лео, певица успела сделать фото с владельцем клуба Дэвидом Бекхэмом.
А когда Месси заменили, она тут же отправилась к скамейке запасных. Лео одарил ее очень «интересным взглядом».
Именно это фото Кабельо позже выложила у себя в сторис, назвав Лионеля GOAT.
Можно предположить что дома Месси ждет «серьезный» разговор😅
А сейчас превратилась в Камиллу Кобыльо)
Я вообще не уверен, что такое девушки существуют, не встречал никогда.