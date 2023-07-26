Соединенные Штаты захлестнула мессимания. Местные суперзвезды съезжаются на матчи «Интер Майами», чтобы своими глазами увидеть легендарного аргентинца.

Трибуны команды из Флориды начинают стремительно пустеть, когда Лионель уходит на замену. Игроки «Интер Майами» в восторге от нового одноклубника, который уже успел преподнести партнерам по команде подарки.

Да и соперники рады появлению Месси в МЛС. Особенно счастливы аргентинцы, выступающие за американские клубы. Местный «Интер» разгромил «Атланту», за которую играют соотечественники Лионеля – Тьяго Альмада и Сантьяго Соса.

После матча между аргентинцами из «Атланты» возникло яблоко раздора – футболка Месси. Оба игрока хотели заполучить столь ценную реликвию. Лео отдал свою майку Альмаде, вместе с которым пару месяцев назад стал чемпионом мира.

В подтрибунке Соса нагнал Лионеля и попросил футболку, которая уже была у Тьяго. Сантьяго начал стягивать с себя майку для обмена, когда Месси объяснил соотечественнику, что подарил футболку Альмаде.

Но история закончилась красиво: Соса отдал Лео свою футболку, которую футболист «Интер Майами» забрал, не получив ничего взамен.

Сдается, душу Сантьяго будет греть сама мысль о том, что его футболка хранится в коллекции Месси. Лео мог и не брать майку игрока «Атланты», но он все же принял ее.

Конечно, поведением Месси можно восторгаться. Но ведь это обычный жест вежливого человека, не так ли?