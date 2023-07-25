Месси покоряет США. В первых двух матчах за «Интер Майами» Лионель забил три гола, в игре с «Атлантой» аргентинец оформил дубль.

Фанаты «Интер Майами» сходят по Месси с ума, футболисты команды из Флориды тоже в восторге от своего нового одноклубника. Лео сумел с первых дней расположить к себе товарищей по команде.

После победы над «Атлантой» со счетом 4:0 Деандре Йедлин рассказал, что аргентинец подарил одноклубникам наушники Beats by Dre в черно-розовых цветах «Интер Майами»:

«Это подарок Месси. Месси подарил наушники команде. Не знаю, купил ли он их, но он подарил всем наушники на память о своей первой игре».

Подаренные аргентинцем наушники красуются на голове Йедлина. В дизайне дивайса кроме клубных цветов использован логотип команды Бекхэма.

Благодаря дублю Лионеля «Интер Майами» повторил крупнейшую победу в своей истории. В 2021 году клуб из Флориды разгромил «Цинциннати» со счетом 5:1.

Как вам старт американской карьеры Лео?