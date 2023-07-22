Гаспачо
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🐐🐐🐐 Lay's оригинально поздравил Месси с первым голом за «Интер Майами». В видео собрали 808 (!) коз

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Когда они успели? 😱

Месси только недавно присоединился к «Интер Майами», но уже успел показать американским фанатами, почему же его прозвали «GOAT» (Greatest Of All Time — лучший на все времена, на английском эта аббревиатура читается как «козел»).

В своем дебютном матче Лео вырвал победу (2:1) для своей команды, забив со штрафного на последних минутах матча. Гол в ворота «Крус Асуль» стал для аргентинца первым за «Майами», но уже 808-м в карьере, и Lay's отметили это достижение с размахом.

Всемирно известный американский производитель чипсов, с которым Месси сотрудничал долгие годы, сделал мини рекламу, в которой собрал столько коз, сколько голов чемпион мира забил за свою профессиональную карьеру, и «сложил» из них лицо Лео.

 

 

Лео явно выбрал идеальное место для продолжения карьеры. Мы еще увидим много таких сумасшедших, но потрясающих акций.

2 комментария

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Bakhaa
Креативно!
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