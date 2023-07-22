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Эмоции владельцев «Интер Майами» после победного гола Месси — нечто! Ради этого им стоило стараться

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Сделали ставку на Лео и не прогадали.

Этим летом Месси покончил с европейским футболом и уехал в США, чтобы начать более спокойный, но не менее захватывающий этап своей карьеры.

Дэвид Бекхэм, совладелец «Интер Майами», не единожды говорил, что он мечтает подписать Лео, и вот это желание наконец воплотилось в жизнь. Президент клуба Хорхе Мас и его брат, который тоже является совладельцем, Хосе поддержали экс-футболиста и приложили невероятные усилия, чтобы создать нужный условия для прихода чемпиона мира.

И Лео смог отблагодарить их сразу же в день своего дебюта — он забил в ворота «Крус Асуль» свой фирменный гол со штрафного на последней минуте матча Кубка лиг и принес своей команде победу.

Владельцы клуба, наблюдавшие за этим моментом вблизи, сразу же бросились праздновать: Хорхе Мас не мог поверить, что такое вообще возможно, а Дэвид вместе со своим сыном Бруклином и женой Викторией были вне себя от восторга.

Это точно была одна из лучших сделок их жизней.

2 комментария

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Игорь Климов
С Лео Месси всё возможно!
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