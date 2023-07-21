7 комментариев

🤡👑 Роналду - мем-король межсезонья. Подборка шуток по горячим следам
Межсезонье - тихая футбольная пора. Казалось бы. Но не для Криштиану Роналду.
Португалец решил примерить корону мемов, а если быть точнее - так решили пользователи соцсетей. Впрочем, последние высказывания Криша неизменно вели к этому.
«Европейский футбол уже не так силен».
«Дайте пять минут».
Криштиану Роналду: «Саудовская лига лучше, чем MLS».
Саудовские болельщики:
«Когда забыл, что ты не Месси».
«Момент после которого Роналду отписался от Ди Марии».
Отвлечемся.
Хавертц - потрясающий трансфер «Арсенала».
Грустный сезон ждет «МЮ».
Кто настоящий «Интер»?
Старые-добрые.
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