7 комментариев

Межсезонье - тихая футбольная пора. Казалось бы. Но не для Криштиану Роналду.

Португалец решил примерить корону мемов, а если быть точнее - так решили пользователи соцсетей. Впрочем, последние высказывания Криша неизменно вели к этому.

«Европейский футбол уже не так силен».

«Дайте пять минут».

Криштиану Роналду: «Саудовская лига лучше, чем MLS».

Саудовские болельщики:

«Когда забыл, что ты не Месси».

«Момент после которого Роналду отписался от Ди Марии».

Отвлечемся.

Хавертц - потрясающий трансфер «Арсенала».

Грустный сезон ждет «МЮ».

Кто настоящий «Интер»?

Старые-добрые.