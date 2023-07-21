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🤡👑 Роналду - мем-король межсезонья. Подборка шуток по горячим следам

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Межсезонье - тихая футбольная пора. Казалось бы. Но не для Криштиану Роналду.

Португалец решил примерить корону мемов, а если быть точнее - так решили пользователи соцсетей. Впрочем, последние высказывания Криша неизменно вели к этому.

«Европейский футбол уже не так силен».

«Дайте пять минут».

Криштиану Роналду: «Саудовская лига лучше, чем MLS».

Саудовские болельщики:

«Когда забыл, что ты не Месси».

«Момент после которого Роналду отписался от Ди Марии».

Отвлечемся.

Хавертц - потрясающий трансфер «Арсенала».

Грустный сезон ждет «МЮ».

Кто настоящий «Интер»?

Старые-добрые.

7 комментариев

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Greatest Of All Time
Якорь#7 уже 4 года подряд мем.
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Alda
Каземиро чем то на Нейта похож из Тедда Лассо
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Игорь Климов
Ну, этот Португалец7 уже давно превратился мем, ему вообще нужно помалкивать после того позорного интервью Моргану, а ещё лучше нужно было вовремя закончить футбольную карьеру и не выставлять себя на посмешище всему миру.
+2
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Илья Мурашов
Вот как бразильцы стали пятикратными. Всегда есть козырь в рукаве. У Каземиро даже затылок жиром заплыл
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cektor
роналду шут )))
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Пирс Морган
Новое интервью не за горами
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Илья Мурашов
Ответ Игорь Климов
Ну, этот Португалец7 уже давно превратился мем, ему вообще нужно помалкивать после того позорного интервью Моргану, а ещё лучше нужно было вовремя закончить футбольную карьеру и не выставлять себя на посмешище всему миру.
Он любит быть в центре внимания. Как о футболисте о нем уже не говорят, вот и приходиться по-другому о себе напоминать.
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