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📸 🎥 Слышали, как поет Тухель? Томас вместе с новичками «Баварии» спел на посвящении в клубе

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«Бавария» начала предсезонку очень красиво. Тренировочный лагерь клуб разбил в живописном городе Тегернзе.

Мюнхенцы успели устроить тимбилдинг в лесу.

Футболисты искупались в озере Тегернзе, на берегу которого находится одноименный город.

Тренер отдыхал вместе со своими подопечными.

Первоклассный сервис.

В перерыве между веселым досугом «Бавария» обыграла «Роттах-Эгерн» со скромным счетом 27:0.

А на командном ужине Тухель, Лаймер и Геррейру прошли посвящение, спев для мюнхенцев. И сделали это под живой аккомпанемент! Тренер выбрал композицию Райнхарда Фендриха Macho Macho. У песни, кстати, крайне любопытный перевод, почитайте.

А вот Лаймер исполнил более скромное произведение – I sing a Liad für di австрийского фолк-певца Андреаса Габалье. Справился Конрад отлично, получилось очень артистично, а главное, музыкально.

Португалец Геррейру для посвящения выбрал романтичную композицию на французском языке – Toi + moi авторства Grégoire. В переводе название песни означает «Ты + я». Мама Рафаэла – француженка, поэтому с языком Бодлера защитник справился первоклассно.

Оцените творчество новичков «Баварии».

Чьи вокальные данные поразили вас больше всего?

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