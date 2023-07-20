📸 🎥 Слышали, как поет Тухель? Томас вместе с новичками «Баварии» спел на посвящении в клубе
«Бавария» начала предсезонку очень красиво. Тренировочный лагерь клуб разбил в живописном городе Тегернзе.
Мюнхенцы успели устроить тимбилдинг в лесу.
Футболисты искупались в озере Тегернзе, на берегу которого находится одноименный город.
Тренер отдыхал вместе со своими подопечными.
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В перерыве между веселым досугом «Бавария» обыграла «Роттах-Эгерн» со скромным счетом 27:0.
А на командном ужине Тухель, Лаймер и Геррейру прошли посвящение, спев для мюнхенцев. И сделали это под живой аккомпанемент! Тренер выбрал композицию Райнхарда Фендриха Macho Macho. У песни, кстати, крайне любопытный перевод, почитайте.
А вот Лаймер исполнил более скромное произведение – I sing a Liad für di австрийского фолк-певца Андреаса Габалье. Справился Конрад отлично, получилось очень артистично, а главное, музыкально.
Португалец Геррейру для посвящения выбрал романтичную композицию на французском языке – Toi + moi авторства Grégoire. В переводе название песни означает «Ты + я». Мама Рафаэла – француженка, поэтому с языком Бодлера защитник справился первоклассно.
Оцените творчество новичков «Баварии».
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