Гаспачо
Блог

Кажется, у Феликса испортились отношения с одноклубниками. Это доказывает странное видео с тренировки «Атлетико»

Барселона Барселона
Жоау Феликс Жоау Феликс
Клубы Клубы
Атлетико Атлетико
Тома Лемар Тома Лемар
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Лемар явно не в восторге от португальца.

Жоау Феликс нарушил спокойное течение летнего трансферного окна, сделав громкое заявление о желании стать игроком «Барсы».

Во вторник в соцсетях Фабрицио Романо появилась цитата португальца из эксклюзивного интервью:

«Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барсе». Я мечтал об этом с детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой».

Такие слова не могли остаться незамеченными в мадридском «Атлетико». Клуб был очень недоволен поступком вингера, но мы не знаем, как отреагировали на это остальные игроки команды. Однако, судя по видео с тренировок, в коллективе царит довольно напряженная атмосфера.

В ожидании действий «Барсы» португалец продолжает участвовать в предсезонных тренировках со своими партнерами по команде. И, кажется, не все они рады присутствию Феликса.

Камеры тв-программы «Golazo de Gol» запечатлели перебранку между Феликсом и Тома Лемаром:

Сложно назвать этот эпизод дружеским подтруниванием, особенно глядя на крайне недовольные лица игроков.

Нам еще предстоит подождать, чтобы узнать, сможет ли «Барса» осуществить детскую мечту Жоау, но очевидно, что в «Атлетико» у него будущего нет.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arustanjan@icloud.com
Да тут ни чего такого нет) шли улыбались.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акназар Жалбагаев
второй гризманн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ & Co1366
Его отношения - его проблемы.
Тут не не прав. Один человек может испортить отношение всей команды
. И тут уже проблемы опять же у всех .
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий