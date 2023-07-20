Лемар явно не в восторге от португальца.

Жоау Феликс нарушил спокойное течение летнего трансферного окна, сделав громкое заявление о желании стать игроком «Барсы».

Во вторник в соцсетях Фабрицио Романо появилась цитата португальца из эксклюзивного интервью:

«Барселона» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к «Барсе». Я мечтал об этом с детства. Если это произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой».

Такие слова не могли остаться незамеченными в мадридском «Атлетико». Клуб был очень недоволен поступком вингера, но мы не знаем, как отреагировали на это остальные игроки команды. Однако, судя по видео с тренировок, в коллективе царит довольно напряженная атмосфера.

В ожидании действий «Барсы» португалец продолжает участвовать в предсезонных тренировках со своими партнерами по команде. И, кажется, не все они рады присутствию Феликса.

Камеры тв-программы «Golazo de Gol» запечатлели перебранку между Феликсом и Тома Лемаром:

Сложно назвать этот эпизод дружеским подтруниванием, особенно глядя на крайне недовольные лица игроков.

Нам еще предстоит подождать, чтобы узнать, сможет ли «Барса» осуществить детскую мечту Жоау, но очевидно, что в «Атлетико» у него будущего нет.