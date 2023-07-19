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📹Оказалось, что Тимбер всегда мечтал играть за «Арсенал». Подтверждение этому нашлось на видео «Аякса»

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Мечты сбываются.

Этим летом лондонский «Арсенал» выписал из «Аякса» за 40 млн евро 22-летнего центрального защитника Юрриена Тимбера. Он воспитанник амстердамского клуба.

Первые шаги в футболе Тимбер сделал в 4 года, когда его вместе с братом-близнецом Квинтеном зачислили в команду DVSU из родного Утрехта. В шестилетнем возрасте их забрали в «Фейеноорд», причем случилось это благодаря третьему, старшему брату Дилану. Он понравился роттердамцам, а близнецов взяли как будто в придачу. «Мы втроем перешли в «Фейеноорд», потому что так было удобнее для моей мамы», - объяснял позже Квинтен. Всего в семье Тимберов пятеро детей и женщине было особо тяжело воспитывать их, когда муж бросил семью и отправился на Кюрасао, откуда он родом..

В 2014 году братья вместе перешли в «Аякс», вместе подписали первый профессиональный контракт, а потом одновременно решились сменить фамилию − до этого они были Мадуро.

«Мы больше ощущаем себя Тимберами, − объясняет Квинтен. − Мы решили, что это покажет наше большое уважение к маме. Она и вся семья очень гордились этим».

За несколько лет до того, как поставить подпись под первым контрактом с «Аяксом», клубное телевидение поговорило с Юрриеном Тимбером. Они поставили подобные видео на поток и теперь очень забавно смотреть архивные видео, сравнивая их с реальностью.

− Где ты себя видишь через пять лет? В первой команде «Аякса»?

− В первой команде «Аякса». Или на вершине «Аякса».

− Да?

− Ох, ух. Я уйду только ради Англии или Испании.

− Да? В какой клуб ты бы хотел перейти?

− Я всегда был фанатом «Арсенала».

Получается, что мечта юного Юрриена сбылась. Теперь он игрок «Арсенала».

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